Piñera responde a Siches por Estado de Excepción: "Es importante informarse bien"

El mandatario aseguró que la medida en La Araucanía ha permitido el despliegue de Fuerzas Armadas en la zona junto con una disminución del 30% en hechos violentos.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a los comentarios de la futura ministra del Interior, Izkia Siches, en relación al conflicto en la Macrozona Sur.

Entre otras cosas, la futura secretaria de Estado señaló que no buscan renovar el estado de excepción que decretó el actual gobierno en la zona y que "en La Araucanía hay sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto".

Agencia Uno Lee También > Jackson asegura que estado de excepción en macrozona sur no se implementará en el Gobierno de Boric

En ese contexto, el mandatario aseguró que "creo que es importante informarse bien , porque el Estado de Excepción nos ha permitido desplegar a las Fuerzas Armadas en una labor logística, apoyo logístico, comunicaciones, telecomunicaciones, información, inteligencia a las policías y eso ha sido muy útil".

"Nos ha permitido reducir significativamente el número de hechos violentos. Es verdad que todavía siguen habiendo hechos violentos, pero la presencia de las Fuerzas Armadas como apoyo a los carabineros, porque nunca reemplazan a los carabineros, nos ha permitido reducir en cerca de 30 a 40% el número de hechos violentos", añadió.

Del mismo modo, recalcó que "se hizo una encuesta en la región de La Araucanía y el 80% de las personas querían que el Estado de Emergencia se mantenga mientras sea necesario. Por eso, yo como Presidente de Chile, escuchando a la gente y cumpliendo con mi deber de hacer todo lo que está a nuestro alcance dentro de la ley para mantener el orden y la seguridad en todo Chile y en la macrozona sur, hemos decidido expandir, ampliar el Estado de Emergencia por lo menos hasta el día 11 de marzo".

Por su parte, el actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que el Estado de Excepción no es excluyente de un proceso de diálogo: "Por supuesto, también se puede continuar en el diálogo con quienes no utilicen armas para poder presionar. Nosotros creemos que con los terroristas o los delincuentes no se conversa mientras no depongan las armas".