Plebiscito: Oposición recurre a Contraloría acusando "presuntas irregularidades" del gobierno

Los jefes de bancada de Evópoli, RN, UDI y el Partido Republicano se reunieron con el contralor para abordar la denuncia por la "intromisión" del gobierno en el proceso constituyente.

Siguen las repercusiones a la postura del gobierno en materia del proceso constituyente y del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

Luego que la ministra Camila Vallejo afirmara que "no somos neutrales ante el proceso constituyente" se han generado una serie de cuestionamientos desde la oposición quienes han deslizado acusaciones de "intervencionismo electoral" por parte del Ejecutivo.

Agencia Uno Lee También > Contraloría: Gobierno debe garantizar proceso transparente en el plebiscito

En esta misma línea, este lunes los jefes de las bancadas de diputados Evópoli, RN, UDI y del Partido Republicano arribaron hasta dependencias del organismo para pedir un pronunciamiento en relación a "acciones de intromisión del gobierno en el plebiscito de salida".

Al respecto, Andrés Longton (RN) señaló que "vinimos a hacerle un presentación para hacerle ver las presuntas irregularidades que estamos viendo a diario en las regiones y además en el gobierno, con recursos públicos, manifestando una determinada opción en el plebiscito y haciendo mal utilización de ellos".

Además aseguró que estos "recursos públicos que tienen que ir en beneficio de satisfacer las necesidades de todos los chilenos, y no satisfacer su opción política o ideológica, en este caso, tratando de imponer una determinada posición o direccionando el resultado del plebiscito".

Por su parte, Chiara Barchiesi (Republicana) sostuvo que "lo mínimo que podemos pedirle a las autoridades es que respeten la ley . Yo cada día me estoy convenciendo más que al gobierno y a la Convención Constitucional no les importa absolutamente nada. No les importa la familia, no les importa la delincuencia y no les importa la ley, solo les importa mantenerse en el poder".

"Hemos visto cómo muchos gobiernos regionales y municipalidades están haciendo campaña a través de las 'oficinas constituyentes', oficinas que no son gratuitas con funcionarios que no son gratuitos", complementó Barchiesi.

Por su parte, Francisco Undurraga (Evópoli) señaló que "tuvimos la oportunidad de conversar sobre su dictamen y sobre la reunión con el Presidente Boric. Le dimos nuestro apoyo y agradecimiento por lo rápido que fue en resolver un tema que francamente ya estaba resuelto por la ley".

"Este no es solamente un tema que competa, en términos de cómo comportarse, al Presidente, a los ministros y autoridades del Ejecutivo. También es un tema de comportamiento, en relación a la materia del próximo plebiscito, tanto para los gobernadores, los Core, los alcaldes y los concejales", detalló el parlamentario.

Finalmente, Jorge Alessandri (UDI) indicó que "el 50% del parlamento le ha venido a pedir al contralor un pronunciamiento más duro . Y nos vamos con tres ideas muy claras".

"Primero, las reglas existían desde antes, no desde que él manda el dictamen; segundo, esta instrucción no es para ministros y subsecretarios del gobierno central solamente; y lo tercero es que, ministro Jackson, ministra Vallejo, no más videos en La Moneda en horario de trabajo con equipos y personal de La Moneda", sentenció Alessandri.