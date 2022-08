Por dichos sobre bomberos: Diputados republicanos buscan pasar a Maite Orsini a Comisión de Ética

La diputada afirmó que Bomberos de Chile es la única institución "que sigue discriminando arbitrariamente a las mujeres y a las diversidades para ingresar a sus filas" y que no quieren establecer "protocolos de acosos sexual".

Diputados del Partido Republicano pretenden pasar a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputadas y Diputados a la parlamentaria Maite Orsini luego de sus dichos sobre Bomberos de Chile.

Fue durante este martes que la parlamentaria señaló que en Bomberos "valoran su independencia, pero no quieren control sobre sus políticas de control de emergencias, no quieren establecer políticas de no discriminación , ya que todavía hay compañías de bomberos en nuestro país que no permiten el acceso de las mujeres a sus filas".

"Es la única institución en Chile que sigue discriminando arbitrariamente a las mujeres y a las diversidades para ingresar a sus filas (…) No quieren rendir cuentas sobre los gastos que efectúan, ni quieren establecer protocolos de acosos sexual , aunque las violaciones y acosos sexual proliferan en las filas de bomberos", agregó.

Y, de paso, señaló que "o son realmente independientes y se financian por sí mismos, o son dependientes del Estado, los financiamos nosotros y se ciñen a las normas que nos hemos dado todas las instituciones del Estado y al control civil".

A través de un comunicado, desde el sector opositor afirmaron que las expresiones de la diputada Orsini son "injuriosas" y que atentan contra el honor de los voluntarios de la institución.

El diputado Cristián Araya señaló que, a su juicio, "la Diputada Orsini falta a la verdad y enloda de forma gratuita y sin ningún fundamento a Bomberos de Chile".