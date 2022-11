Presentan requerimiento en Contraloría contra alcaldesa Hassler por no aplicar Ley de Aula Segura

"No hay instrucción en torno a no aplicar normativa vigente", sostuvo la alcaldesa de Santiago tras las acusaciones, afirmando que existen "más de 577 procesos disciplinarios abiertos a propósito de faltas gravísimas”.

Este lunes, integrantes de Renovación Nacional (RN) presentaron un requerimiento ante Contraloría en contra de la alcaldesa de Santiago Irací Hassler por un supuesto incumplimiento de la Ley y abandono de deberes en relación a los hechos de violencia registrados en liceos de la comuna.

El diputado Diego Schalper manifestó que “esperamos que la alcaldesa entienda que lo único que le estamos pidiendo es algo elemental, que cumpla la Ley”.

Esto luego que el ex rector del Internado Nacional Barros Arana (INBA), Gonzalo Saavedra, acusara que la jefa comunal habría dado la instrucción de que los directores de los establecimientos municipales de la comuna no hicieran uso de la Ley de Aula Segura.

Conocido esto, el parlamentario opositor concurrió este 14 de noviembre a Contraloría, donde presentó el requerimiento y afirmó que la alcaldesa “Hassler tiene que responderle al país”.

“A ella puede no parecerle, pero la Ley obviamente es vinculante. ¿Qué puede acarrear esto? Si el contralor constata que aquí hay una inejecución de la Ley, nosotros tenemos la convicción que concejales podrían eventualmente promover en el Tribunal Electoral una causal por notable abandono de deberes y eso traducirse en su destitución”, añadió Schalper.

Hassler se defiende: “No hay instrucción de no aplicar normativa vigente”

Por su parte, la alcaldesa Irací Hassler señaló que “en el Municipio de Santiago se están aplicando las distintas normativas vigentes para poder abordar un problema que se arrastra hace muchos años y que se arrastra precisamente de la gestión que tuvieron personas del mismo partido que hoy día presentan esta acusación en Contraloría”.

“Personas de RN que tuvieron años para hacer un trabajo y que lamentablemente no lograron abordarlo de buena manera para resolver situaciones que son complejas y que requieren el trabajo coordinado del Estado”, problematizó, afirmando que se está abordando el conflicto con la seguridad, pero cuestionando que se está intentando “recomponer las relaciones después de que durante los años anteriores se quebraron muchas relaciones al interior de las comunidades educativas”.

“En ello poco ayudó el actuar que tuvo el ex Presidente (Sebastián) Piñera como el ex alcalde (Felipe) Alessandri, justamente colegas de quienes hoy día presentan esta acusación. Difícilmente nos pueden venir a traer recetas , pero sí son problemas profundos en los que si esperamos que ellos y otras personas puedan proponer y podemos sacar adelante en conjunto”, subrayó la jefa comunal.

Y enfatizó que las atribuciones de llevar adelante la Ley de Aula Segura son de los directores y directoras de establecimiento, alegando que “no hay instrucción en torno a no aplicar normativa vigente (…) no solo no hay instrucción, sino que la práctica da cuenta de más de 577 procesos disciplinarios abiertos a propósito de faltas gravísimas”.