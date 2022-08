Presidente Boric acepta renuncia de ministra Vega, tras intento de contactarse con Llaitul

El mandatario comunicó la salida de la ministra de Desarrollo Social, luego que se conociera que intentó hablar por teléfono con el líder de la CAM, quien es acusado de distintos delitos.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego que se conociera que se intentó contactar con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

"Quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la denuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega. Debemos ser cuidadosos del fondo y de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra", dijo el Presidente.

"Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos, y las que dé yo en particular, deben ser claras. Si al diálogo, no a la violencia. Quienes no entienden esa premisa básica, tiene el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de Derecho que nosotros desde el gobierno vamos a defender", enfatizó Boric.

Este jueves, el medio Ex-Ante dio a conocer una llamada telefónica entre Llaitul y una asesora de la ministra Vega, quien intentaba poner en contacto a la secretaria de Estado con el werkén mapuche.

Dictan prisión preventiva contra Héctor Llaitul, formalizado por diversos delitos

Recordemos que el Juzgado de Garantía de Temuco decretó prisión preventiva para Llaitul, quien es acusado de robo de madera, usurpación de tierras y atentado contra la autoridad.

Precisamente sobre la detención del líder de la CAM, Boric confirmó la disposición del gobierno para dialogar con todos los grupos que estén disponibles y que estén por la no violencia.

“Quiero decir que de manera muy clara y firme que en Chile nadie está por sobre la ley, y que nuestro gobierno tiene la voluntad sincera de avanzar a una solución de fondo en el conflicto que tenemos en La Araucanía. Una solución que no tiene solo que ver con la violencia y la represión, sino que tiene también a las comunidades postergadas”, expresó.

“Vamos a dialogar con todo quien sea necesario, con la condición de que sea, justamente, el diálogo, con respuestas concretas, con compromisos verificables, y no la violencia, el camino a seguir. El señor Lalitul ha reiterado de manera pública su nula disposición, y de la organización que lidera, de no abandonar la vía armada. Por lo tanto, como todo ciudadano, debe responder ante la justicia”, insistió.