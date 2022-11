"La vida sedentaria no ayuda": Presidente Boric detalla su faceta deportiva

La semana pasada hizo noticia por ir a La Moneda en bicicleta y ahora contó más sobre su rutina diaria y las razones que lo hicieron ejercitarse.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este lunes a su nueva costumbre de movilizarse hacia o desde La Moneda en bicicleta y otras actividades deportivas.

Boric reconoció que llegó a un "acuerdo para el tema de la bicicleta", de forma tal que esté garantizada la seguridad, pero que no sea invasiva. "No quiero ser disrruptivo, no quiero que mi presencia genere una molestia para los vecinos y vecinas".

También contó que tiene una máquina trotadora en su oficina de La Moneda. En entrevista con TVN, Boric planteó que hace un tiempo "me hice un exámen de triglicéridos y los tenía muy altos, demasiado, hay que cuidarse. Tengo 36 años, soy joven, estoy en un momento aún de revertir esa curva".

"Estaba con un exceso de peso, todavía tengo algo de sobrepeso como muchos chilenos y la vida sedentaria no ayuda, así que decidí, mentalizarme, tratar de correr diez kilómetros diarios", continuó.

Según el Presidente, este deporte "te despeja la cabeza, ayuda a pensar. Cuando bajo la intensidad del trote, aprovecho de responder mensajes, trabajar. Por eso tengo una trotadora en la oficina y otra en la casa".