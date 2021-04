Presidente de Evópoli: "Nos duele que el gobierno haya anunciado un proyecto de tercer retiro"

Andrés Molina cuestiona la decisión del gobierno pues, asegura, al no haberlo negociado con la oposición se repetirá el escenario del segundo retiro, donde se aprobó una norma sin las indicaciones que originalmente había planteado La Moneda.

Minutos antes de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara en la noche de este domingo el proyecto de ley del Ejecutivo para habilitar un tercer retiro de fondos de pensiones, Evopoli publicó una declaración pública cuestionando la decisión de La Moneda y marginándose de la actividad, que contó con la presencia de dirigentes de la UDI y RN y candidatos presidenciales del sector.

En entrevista con T13, el presidente del partido oficialista, Andrés Molina, explica las razones de la marginación de la colectividad del anuncio y revela que no es seguro que el partido respalde la iniciativa presentada este domingo.

“Desde el principio nosotros hemos tratado de hacer los aportes necesarios. Estuvimos conversando con el gobierno desde el jueves, entregamos nuestra alternativa para enfrentar esta situación a través de un ingreso solidario de emergencia, robusto, que llegara a todas las personas, a todos aquellos que se quejan que no les ha llegado nada, extender esto más allá de junio, porque la reactivación no va a ser fácil”, relata Molina, detallando las conversaciones que sostuvieron con el Ejecutivo una vez que el proyecto de la oposición respecto al tercer retiro del 10% se aprobaba en el Congreso, con amplia mayoría, desatando una dura crísis política del gobierno.

“Conminamos al gobierno a hacer un acuerdo con la oposición, que fue lo que el Presidente veía con muy buenos ojos y muy cercano a conseguir ese acuerdo, que pudiera permitir tres cosas importantes: 1) sacar adelante la famosa reforma a las pensiones; 2) poder ponerle atajo a los retiros de fondos de pensiones, entender que aquí lo que se quiere es desfondar el sistema; 3) Cómo vamos a construir una reforma tributaria, donde vamos a conseguir recursos permanentes y transitorios y hacer un acuerdo para no seguir este esquema en que a cualquiera se le ocurre una reforma, que al final puede tener efectos peores, como es el caso del impuesto a los súper ricos”, revela Molina, quien sin embargo asume que las gestiones de su partido fracasaron.

“Dicho eso, no se logró ninguna de estas cosas y aparece el gobierno entregando este mensaje del tercer retiro, donde se le incluyen cosas importantísimas, como el compromiso para reintegrar los recursos, pero que al igual que en el segundo retiro lo más probable es que se vote en contra. Entonces vamos a terminar con un retiro sin ninguna mejora, sin pagar impuestos, igual que en el segundo retiro. Entonces ahí nosotros no estamos disponibles y no lo hemos estado nunca para seguir dañando, cuando estamos convencidos que el Estado hoy si tiene los recursos para enfrentar este tema”, asegura el diputado, enfatizando en que al no tener conversado el anuncio con la oposición, es muy probable que se apruebe un tercer retiro muy similar al que ya está aprobado y que debe ser revisado por el TC.

Agencia Uno

“El gobierno propone sin ninguna seguridad de que estas indicaciones vayan a ser aprobadas en el Parlamento. La oposición le va a sacar todo lo bueno al proyecto y lo van a votar en contra”, insiste Molina. “No estamos por seguir afectando los fondos de pensiones, hay que tener un acuerdo para cerrar definitivamente el tema de los retiros”, sostiene el parlamentario.

“Nosotros vamos a seguir siendo leales al gobierno, pero nos duele que el gobierno sin haber negociado haya anunciado (un proyecto de tercer retiro), esta política pública que ha sido rechazada por el propio gobierno y por nosotros”, sentencia Molina.