"Provocación innecesaria": Oposición critica a general Cuellar por instar a atacar a Fuerzas Armadas

Desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana criticaron que el uniformado hiciera un llamado a que los atacantes en la zona se "enfrenten" con ellos.

Controversia generaron las palabras del jefe de la Defensa Nacioanl para la Región de La Araucanía, general Luis Cuéllar, a propósito de los últimos hechos de violencia reportados en la zona en los últimos días.

Durante esta semana, se han reportado ataques armados que han provocado la muerte de dos personas, un trabajador de una faena en Cañete y un parcelero en Angol.

En este contexto, el general Cuéllar señaló que "somos una fuerza entrenada para combatir en la guerra. Nosotros aquí no estamos desafiando absolutamente a nadie. Pero si a nosotros nos disparan, la respuesta no es la que a lo mejor han tenido otras instituciones".

"Si a nosotros nos disparan, nuestra gente, que no usa munición de fogueo, va centrar su arma, va a identificar blanco y va a haber bajas, eso es una realidad, va a haber bajas (...) aquí hay gente cobarde que mata civiles desarmados. ¿Por qué no se enfrentan con nosotros ?, los invito", sentenció el uniformado.

Reacciones en el Congreso

Algunas de las primeras reacciones a los dichos de Cuéllar vinieron desde el Congreso, desde donde la oposición lo criticó duramente.

El diputado Gabriel Ascensio (DC) aseguró que "las declaraciones del general son profundamente equivocadas. No tienen ningún sentido y él pierde autoridad con esas declaraciones. El general no puede comportarse como el matón del barrio , llamando a todo el mundo a que se enfrenten con él".

"Él no entiende el concepto de autoridad y el trabajo y la responsabilidad que tiene en La Araucanía. Me imagino que el comandante en Jefe del Ejército tomará algún tipo de medidas y el gobierno tomará nota de esta gravísima declaración del señor general", agregó.

Por su parte, Jaime Naranjo (PS) sostuvo que "me parecen extraordinariamente graves las declaraciones que hizo este oficial del Ejército en La Araucanía. Por eso muchas chilenas y chilenos nos preguntamos si acaso este oficial del Ejército actuó por cuenta propia o aplicó la estrategia del Presidente Piñera que dice que está en guerra con su propio pueblo".

A su vez, Jorge Brito (RD) indicó que "es inaceptable que el general realice estas declaraciones irracionales, irresponsables y que atentan contra la tan esperada paz en el Wallmapu. El general Cuéllar tiene que aclarar si las declaraciones son a título personal o institucionales, porque de ser a título personal tiene que estar disponible para asumir las responsabilidades que le competen en el Estado de Derecho".

Mientras que Andrea Parra (PPD) señaló que "las declaraciones del general son una provocación innecesaria , pero sinceramente no me sorprenden en lo absoluto. Siempre hemos dicho que las fuerzas militares están entrenadas para la guerra y que la guerra no es el camino para La Araucanía".

Respaldo de la UDI

No obstante las críticas, otros sectores respaldaron los dichos del general. El diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, señaló que "en nuestro país hay que acostumbrarse a que las cosas se digan por su nombre".

"Lo que está pasando en La Araucanía es algo que no acepta más declaraciones retóricas y de buenas intenciones. Es obvio, evidente y necesario que las Fuerzas Armadas colaboren con la labor de las fuerzas policiales con las atribuciones y facultades que ellas tienen, que es el uso de la fuerza y el monopolio del uso de la fuerza", añadió.