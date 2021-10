La publicación en Instragram de la ministra Rubilar tras denuncia por favorecer campaña de su pareja

"Mis batallas las peleo de rodillas, reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria", es parte del texto que se lee en imagen que la Secretaria de Estado subió a la red social.

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, publicó un escueto mensaje en su cuenta de Instagram, minutos después que se emitiera el reportaje en Tele13 Central, sobre la denuncia en su contra por ayudar en la campaña electoral de su pareja, el periodista Christian Pino .

En la red social, la Secretaria de Estado compartió una imagen con un texto y también un pasaje de la biblia, el que finalizó etiquetando a Pino, y utilizó el hashtag #YoCreo.

"Mis batallas las peleo de rodillas, reconociendo que Dios tiene poder para darme la victoria, levantarme y hacerme resplandecer", señala el escrito en la foto.

Mientras que el texto que acompaña la publicación, extracto del salmo 91 de la Biblia, dice: "Caerán a tu lado mil, Y diez mil a tu diestra; Mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada".

Por su parte, el candidato Christian Pino sólo subió una imagen con la frase: "Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos".

La denuncia

Reportajes Tele13 dejó en evidencia una denuncia en contra de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar , a quien se le acusa de ayudar en la campaña electoral de su pareja, el periodista, Christian Pino, quien es candidato a diputado por el distrito 8 en Santiago.

t13 Lee También > [VIDEO] Reportajes T13: Recursos públicos y política, ¿Una campaña desde palacio?

La denuncia fue realizada por parte de algunos funcionarios del ministerio donde Rubilar es titular, y en ella se apunta a una eventual utilización de recursos públicos para la campaña de Pino, y también a que el trabajo para aquello se realiza desde su oficina en La Moneda y en horario laboral.

También el reportaje muestra que el periodista contaría con el apoyo de funcionarios del ministerio, instruidos directamente por Kara Rubilar mediante distintos grupos de chats, donde también el mismo candidato les pide organizar actividades.