Quién es Ana Lya Uriarte, la ex colaboradora de Bachelet y nueva ministra de la Segpres

Uriarte pasó de ser la jefa de gabinete de Izkia Siches a ser parte del comité político como la encargada de las relaciones del Ejecutivo con el Congreso.

Este martes se llevó a cabo el primer cambio de gabinete del gobierno de Gabriel Boric, a pocos días de cumplir seis meses de su administración.

En este contexto, se confirmó una serie de cambios en el corazón de La Moneda, especialmente en ministerios del comité político .

Es así, que se confirmó que Giorgio Jackson (RD) dejará el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia para asumir como nuevo ministro de Desarrollo Social.

En su reemplazo, arribará a la cartera la ex jefa de gabinete de Izkia Siches, Ana Lya Uriarte (PS) quien también es una de las ex colaboradoras más estrechas de la ex Presidenta Michelle Bachelet.

Uriarte arribó en mayo pasado al Ministerio del Interior, para reforzar la labor de Siches. Dicha llegada fue interpretada como un gesto al bacheletismo , debido a que Uriarte fue también jefa de gabinete de la ex mandataria.

De hecho, también es cercana con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, con quien jugaron un importante rol al interior de Horizonte Ciudadano, la fundación creada por Bachelet.

Una de las principales labores de Uriarte será recomponer las relaciones con el Congreso, que quedaron sumamente tensas durante la gestión de Jackson.

Esto, debido a las críticas que recibió su antecesor no solo desde la oposición, sino que también desde el oficialismo, ya que fue duramente cuestionado por la bancada de senadores socialistas.