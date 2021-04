Quinteros arremete contra el Gobierno y Briones: "La tozudez nos han dejado en esta posición"

El senador del Partido Socialista (PS) Rabindranath Quinteros arremetió contra el Gobierno de Sebastián Piñera y el actual precandidato presidencial de Evópoli, el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, durante la discusión del bono clase media y préstamo solidario

El senador del Partido Socialista (PS) Rabindranath Quinteros criticó duramente al Gobierno y al ex Ministro de Hacienda y actual precandidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, por la actual discusión sobre ayudas económicas para la ciudadanía afectada por el aumento de medidas restrictivas a raíz del alza de contagios por COVID-19 en las últimas semanas.

En medio de la sesión especial del Senado, que discute este domingo el Bono Clase Media y el Préstamo Solidario, el senador opositor apuntó que "esta es la tercera vez que hacemos el mismo ejercicio, la suma de la improvisación, la tacañería, la tozudez nos han dejado en esta posición".

Agencia Uno Lee También > EN VIVO | Sesión especial del Senado: Aprueban en general el bono clase media

"El ex ministro que ahora es candidato dice que ahora sí está en condiciones de hacer todos los cambios profundos y audaces que no pudo hacer antes porque no era el Presidente", apuntó refiriéndose al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Al respecto, agregó: "Me recuerda a aquel alto funcionario del imperio que hace más de 2 mil años ante una situación compleja se lavó las manos".

"Si no hay un cambio de fondo en la estrategia de las decisiones, no sería extraño que en mayo nuevamente estemos discutiendo si el préstamo solidario es efectivo, si el IFE se prolonga, si la clase media está recibiendo el bono o si es seguro o no hacer las elecciones y eso sería impresentable e insostenible", cerró.