Bachelet reiteró a su círculo que no será candidata presidencial en reservada visita a Chile

Hace aproximadamente dos meses, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH, Michelle Bachelet, tuvo una reservada visita a Chile, instancia en la que reiteró no estar disponible para una nueva candidatura presidencial.

Al menos dos reuniones sostuvo la expresidenta cuando vino al país el pasado 30 de mayo. En una de ellas, se juntó con el ex ministro Francisco Vidal; su ex jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte y el ex director de políticas públicas de la Moneda, Pedro Güell.

“Yo estuve con ella en una visita privada hace un mes y medio. Lo único que se habló de política es la decisión de ella de no participar en la próxima elección presidencial”, aseguró Vidal, según informó El Mercurio.

En esta misma línea, quien también confirmó esta decisión es la ex ministra Helia Molina, quien sigue en contacto con la ex mandataria.

“Se le ha preguntado, y ella ha dicho que no está disponible”, ratificó.