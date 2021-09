Retiro del 10%: revelaciones de ministros y dichos de Sichel impactan en Chile Vamos en horas claves

“Las afirmaciones de estos últimos días -incluso de la vocera Katherine Martorell- nos dan la tranquilidad para votar a favor”, admite el diputado RN Frank Sauerbaum. La centroderecha llega con incertidumbre este martes a votación en Sala, a pesar de que la semana pasada en el gobierno daban por rechazado el proyecto de ley.

El viernes el panorama comenzó a cambiar completamente. Si hace menos de una semana el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, se adelantaba y planteaba que el cuarto retiro de fondos del 10% de las AFP se rechazaba, este lunes el escenario político es incierto.

“El primer retiro yo no estaba en el gobierno, en ese momento lo pude hacer”, reconoció este viernes el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en entrevista con radio Bío-Bío.

Horas más tarde, la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, admitía lo mismo: que retiró su 10%. El fin de semana, en tanto, la vocera del comando de Sebastián Sichel, Katherine Martorell (RN), se sumó a esas declaraciones y comentó que la apremiaba una enfermedad familiar.

“Desde el viernes que no nos llaman”, dicen algunos diputados oficialistas dudosos -o a favor- sobre si aprobar o no el cuarto retiro del 10%, lo que, agregan, es un contrapunto considerando incluso que la semana pasada el Ejecutivo otorgó urgencia inmediata al proyecto de ley de cuarto retiro, justamente en línea con la idea de que esta vez no estarían los votos suficientes para ser aprobado.

Los dichos de los ministros y la vocera del comando oficialista abrieron un flanco en momentos en que el gobierno -y el propio candidato presidencial independiente del bloque, Sebastián Sichel- han sido insistentes respecto a que esta es una medida negativa para el país; incluso así lo han recalcado desde el primer 10%.

Este lunes, además, el abanderado Sichel dejó la duda sobre si había retirado su retiro del 10%. “No voy a caer en un falso debate moral”, dijo, al ser consultado tres veces sobre si había accedido a este dinero, negándose a responder sí o no.

Si bien, hasta ahora, los que aún no han decidido cómo votar no han salido a retrucar que estos casos los han hecho cambiar de parecer, en parte de RN sí admiten que al menos se sentirán “más libres votando a favor”.

“Yo creo que eso (los dichos de lo ministros) demuestra que, quienes estamos a favor, lo hacemos para interpretar la necesidad de muchísima gente, incluyendo a altos personeros del gobierno”, dice a T13.CL el diputado RN Frank Sauerbaum, a favor del cuarto retiro. Y agrega: “Las afirmaciones de estos últimos días -incluso de la vocera Katherine Martorell- nos dan la tranquilidad para votar a favor y efectivamente ver la posibilidad real de que se apruebe el cuarto retiro”.

Por su parte, el diputado RN Eduardo Durán comenta que “posiblemente (estos dichos) pueden afectar la votación positivamente en el sentido de que no le podemos estar exigiendo a la gente que no haga el retiro si las autoridades sí lo han hecho”.

Por quorum, en caso de que la oposición esté alineada para votar a favor del cuarto retiro -que, hasta ahora, auguran, no es así-, se necesitarían 11 votos oficialistas para dar luz verde al proyecto de ley, sin embargo, en los últimos días se ha hablado de la necesidad de 11 o 13 votos, por ciertas dudas de parlamentarios de centroizquierda.

Así, hasta el cierre de esta edición, en la centroderecha no se aventuraban a dar un posible resultado para la votación de este martes en la Sala de la Cámara. Los ojos están puestos en mayor medida en RN, tal como ha ocurrido durante los últimos meses, en la mayoría de las discusiones del 10%.

Hoy, de hecho, en la comisión de Constitución se aprobó y despachó el proyecto de ley del cuarto retiro.

El llamado a Sichel

La candidata presidencial de Unidad Constituyente, Yasna Provoste, fue la primera en emplazar a Sichel sobre la duda que generó su respuesta ante si había retirado o no su retiro del 10%.

“Sí o no. No es una trampa de la izquierda, es transparencia ante la ciudadanía y su derecho a saber si el candidato Sichel es consistente entre lo que dice y lo que hace. Ya sabemos que le gusta negar lo que ha hecho en el pasado”, dijo la senadora, en alusión a la polémica que enmarcó este fin de semana al abanderado sobre su trabajo en 2013 en Burson Marsteller Comunicaciones, y el rol que ha negado como lobbista.

Lo mismo hizo el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami. “Parece que hay un candidato que amenaza a sus parlamentarios para que rechacen el cuarto retiro, pero que se está haciendo el Larry con haber hecho uno. @sebastiansichel no seas egoísta”, escribió en Twitter.

En tanto, a los dirigentes oficialistas, durante esta jornada, los enredó al ser requeridos. “Él (Sichel) no quiere perder el foco de la discusión actual, porque esta es distinta al resto de los retiros y espero que tengamos claridad de que un cuarto retiro puede ser perjudicial”, dijo el líder de RN, Francisco Chahuán, quien evitó ahondar directamente sobre si se genera un manto de dudas en torno a si el candidato retiró su 10%.

Más tarde, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, aseguró que “no es grave” si cualquier persona retira su 10%. En la misma línea, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “eso lo tiene que responder él; yo no tengo por qué apuntar con el dedo a nadie que lo haya retirado. Creo que lo mejor es contestar a las preguntas que a uno le hacen, con convicción, mirando a las cámaras diría sí lo retiré”.

Ante la incertidumbre que se genera en RN -con menos protagonismo en la UDI- sobre cómo votarán los parlamentarios este cuarto retiro, en el oficialismo lamentan que se haya instalado la idea de que el gobierno “no practica lo que predica”.