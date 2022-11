Acusan “derechización”: Rivas y Oyarzo rechazan acuerdo del PDG con la derecha por comisiones

Los parlamentarios del Partido de la Gente cuestionaron el acuerdo de su colectividad con Chile Vamos y el Partido Republicano, y aseguraron que se están “derechizando”.

Los diputados Rubén Oyarzo y Gaspar Rivas cuestionaron el acuerdo que anunciaron el lunes el Partido Republicano, Chile Vamos y su colectividad, el Partido de la Gente. Los parlamentarios dijeron estar en contra del acuerdo, que fue presentado como un “nuevo bloque político” y acusaron que el PDG se está “derechizando”.

“Esta es una situación que fue absolutamente inconsulta de parte de la bancada. Nunca nosotros recibimos ni siquiera una citación a una reunión de bancada en que estuviera como tabla expresa y explícita esta temática”, dijo Gaspar Rivas.

El lunes, Evópoli, Renovación Nacional (RN), la UDI y el Partido Republicano anunciaron que censurarían 13 comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados que actualmente están en control del oficialismo para cambiar la presidencia de ellas y que quede en manos de la oposición. Dentro de este acuerdo, dijeron, estaba incluido el PDG.

“Nos hemos desayunado con el anuncio que nos toma por sorpresa, de que el Partido de la Gente va a formar un bloque con la derecha para censurar ni más ni menos que trece de las comisiones de esta cámara”, insistió Rivas.

“Las censuras normalmente son cuando el presidente de una comisión no cumple el reglamento o no da las garantías de parcialidad a cada uno de los miembros de la comisión, pero aquí ha quedado claro que esto va a ser una censura política y no una censura administrativa, y eso constituye una de las viejas malas prácticas de la política”, agregó.

Rivas y Oyarzo ya se habían distanciado del resto de los integrantes del Partido de la Gente en la votación por el nuevo presidente de la cámara en la que salió electo Vlado Mirosevic, y posteriormente cuando se expulsó de la bancada al diputado independiente Francisco Pulgar por el mismo motivo.

“Desgraciadamente el Partido de la Gente, aparentemente, se va a prestar para esto. Un partido que nació en contra, como uno de sus principales banderas de lucha, ir contra las malas viejas prácticas de la política. Y antes de cumplir un año ya está instalados con una de las peores malas viejas prácticas de la política, como es el maniobreo político y este tipo de situaciones inaceptables”, lamentó Rivas.

“El Partido de la Gente se está transformando en el ‘partido por el poder’, se está yendo hacia la derecha de una manera escandalosa. El partido tiene que mantener el centro político, como se les dijo a los militantes hace exactamente un año atrás”, añadió.