Sebastián Edwards: Para evitar los disparates de la Convención es necesario incluir gente por sorteo

El economista Sebastián Edwards, junto a un grupo políticamente transversal, que incluye entre otros a Carlos Ominami, Sylvia Eyzaguirre, Elías Selman y Claudia Heiss, propone incluir en el proceso constituyente un grupo asesor elegido aleatoriamente, de gente común y corriente, siguiendo experiencias exitosas en Francia o Irlanda.

-¿Por qué crees que este sistema por sorteo puede ser un aporte para el proceso constituyente?

-La gran falla de la Constituyente fue que no era ni de cerca un reflejo de la sociedad chilena. El hombre y la mujer de la calle tienen mucho sentido común. Los Julios Martínez (que decía representar al ciudadano de a pie) y la señoras Juanitas tienen un sentido común enorme. Y lo que la la Convención no tuvo fue sentido común.

-¿Estaba distorsionada la representación?

-Estaba completamente distorsionada desde un punto de vista estadístico. Había 59 abogados, solo había dos adultos mayores, y había muy poca gente que no tenía estudios universitarios. Había una gran cantidad con posgrados, incluyendo Bassa, Loncon, Domínguez, Atria, con maestrías y doctorados, es decir, eran lo más alejado posible de un espejo de la sociedad. Y para una Constituyente tiene que haber una representación que capture el espíritu nacional de la población, con todo su sentido común, con sus defectos y limitaciones y también con todos sus aspectos positivos.

-¿Quiénes deberían integrarla?

-Queremos dueños de casa, queremos obreros, queremos pescadores, queremos adultos mayores. La mejor manera de hacer eso, que se ha demostrado en Francia, Irlanda, Islandia, es a través de un sorteo. Proponemos que no sea vinculante, sino una entidad asesora que cumplo una labor de sugerencia al órgano electo. Este grupo aleatorio funciona además de la Convención, no en vez de ella.

-Es decir, ¿serían tres instituciones si se suma a los expertos?

-La más importante, una asamblea o comisión elegida o como tú la quieras llamar. Y en un lado un grupo de asesores expertos y en otro un grupo de asesores de gente común y corriente. El grupo elegido sorteo no define, no escribe los artículos, no entra en la parte técnica, sino que dice un diseño general para temas a entrar a tratar y cuales son los enfoques generales de esos temas.

Pensamos que esto es una forma para volver a la usada metáfora de la casa de todos. Ellos nos van a decir si la casa va a ser de dos pisos o de un piso, si va a tener tres dormitorios o cuatro dormitorios, es decir cosas muy generales. Y obviamente que el diseño propiamente tal lo hacen los arquitectos, los expertos. Y después vota la asamblea elegida, el órgano elegido.

–¿Ustedes proponen hacer esta comisión de cuántas personas?

-Técnicamente lo ha visto Elías Celman, que es la persona que mide la audiencia televisiva, sabe de muestreo. Lo que nosotros proponemos son grupos rotativos de 300 personas. Por ejemplo, se divide el tema constitucional en diez capítulos. Y para cada capítulo por sorteo se eligen 300 personas que discuten en forma deliberativa. Tal como se ha hecho en Francia. En Irlanda la Comisión Constitucional, tenía 60% de las personas elegidas por sorteo.

-Pero el proceso constituyente actual está bastante trabado. No parece que esté avanzando mucho. ¿Cómo lo ves tú?

-Bueno, me parece que avanza y se traba. Hay tres temas: uno, el tamaño del órgano, los números fluctúan entre 50 y 90. El segundo tema es cuál sería el rol de los expertos. De ahí me parece que está habiendo una cierta convergencia en que va a haber un rol de expertos. Y que estos van a ser nombrados por el Parlamento. Ahora hay una propuesta que dice que ellos hagan un borrador y que sobre ese borrador trabajan los constituyentes. Y hay otra idea que dice que vayan trabajando juntos. Eso está medio trabado. Y creo que el otro tema que está trabado es el de los escaños reservados. Ese me parece a mi que es el más preocupante y el más complejo para mi gusto.

-¿Por qué?

-No estoy seguro de que debiéramos tener, pero si es que hay, ojalá que representen la realidad. Estuvieron sobre representados el doble en la convención original. Eso es una violación muy seria de la Constitución.

-¿El objetivo es no repetir la falta de realismo de algunas propuestas?

-Para evitar los disparates de la anterior convención es necesario incluir gente por sorteo. Es clave incluir sentido común. Ahora, ¿cómo introducimos sentido común? A través de los partidos políticos, no. A través de listas independientes, ya vimos que eso no resultó porque activistas se toman esto y funcionan después como partidos políticos.

Creemos que es más representativo si el Servel hace un sorteo. Si son 3000 personas, 300 por cada capítulo, el margen de error es de 1,5 %. Vas a tener 50% de mujeres, un 15% o más de divergencias sexuales. Va a haber discapacitados. ¿Cuántos discapacitados había en la convención inicial? Va a haber gente que es de origen indígena. Va a estar bien representada la provincia. Va a haber gente que juegue al básquet y gente que juegue al fútbol en proporción a lo que sucede en la realidad. Sería un espejo de la sociedad. Porque eso te da un ancla para el proceso. Y que no se te escape con locuras. Lo que hizo la Convención fue delirante.

-Y el gobierno, ¿qué papel tiene que jugar en esto?

-El gobierno no tiene que jugar ningún papel. Tiene que proveer el financiamiento. Y obviamente que aquí habrá que remunerar a los participantes. Nosotros sugerimos que haya facilitadores, tiene que haber un moderador. Tiene que haber alguien que dé la palabra. Todo eso hay que pagarlo. Me imagino la misma gente de la Cámara que lo hizo tan bien como el señor Smok.

-¿Te parece bien la actitud que está teniendo Boric sobre el proceso constituyente?

-Sí, creo que lo último que dijo es que ojalá vaya más rápido, que se apuren. A mí me parece que eso está bien. Da la impresión de que va muy lento. Lo que no debe hacer Boric, obviamente, es repetir el error de haberse jugado 100% en la Convención anterior y haber quedado en el rincón de los grandes perdedores. Ese fue un error bajo todo punto de vista, que debe evitar. El rol del gobierno tiene que ser de prescindencia total.

-Para algunos, la idea del sorteo es poco viable políticamente.

-Parece una idea loca, pero ha funcionado en otras partes. Piensa que en EEUU los casos criminales en este país, se deciden por un jurado elegido por sorteo. Yo he estado muchas veces en el grupo de 72 candidatos, dentro de los cuales se eligen los doce finales. Nunca me han elegido. Te sacan porque eres decano, por ejemplo. Terminan siendo dueñas de casa y jardineros; asiáticos, latinos. Algunos ni siquiera hablan inglés. Tiene que haber un traductor.

Lea aquí el documento Propuesta Democracia Deliberativa: