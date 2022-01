Rojo Edwards (Republicano) califica como "asesinato político" muerte de parcelero en Angol

El senador electo afirmó que "a don Joel Ovalle lo mataron por cómo pensaba, porque él iba a defender el lugar donde vivía".

El senador electo por el Partido Republicano, Rojo Edwards, se refirió a los hechos de violencia ocurridos en la Macrozona Sur en las últimas horas, los que dejaron a un trabajador y a un parcelero de Angol muertos.

Respecto a este punto, el parlamentario sostuvo "¿Cuántos chilenos tienen que morir para que el Presidente saliente y el Presidente entrante reaccionen respecto a lo que está pasando en la Región de La Araucanía? ¿Qué es lo que está esperando el Presidente electo para condenar y darle un apoyo a las víctimas que están sufriendo los permanentes ataques terroristas?".

"En Arauco y La Araucanía está vigente el estado de emergencia, pero lo que no rige es el Estado de Derecho", aseguró Edwards.

Posteriormente, indicó que "quiero decir que el asesinato de don Joel (Ovalle) es un asesinato político . A don Joel lo mataron por cómo pensaba, porque él iba a defender el lugar donde vivía".

"Las personas de Alboyanco, Chiguaihue son desplazados en Chile. No han podido seguir viviendo donde vivían por los constantes ataques desde el año 2007. No tenemos que ir ni a Colombia ni a Siria para tener migrantes internos, desplazados que han sido alejados de la mano de Dios", aseguró.

A su vez, sostuvo que "ni Joel ni César Millahual, este joven mapuche que fue asesinado el día de ayer, tenían por qué morir. Eran dos personas trabajadoras que simplemente querían vivir en paz".

"Quiero decirle al actual Presidente, y en particular al Presidente electo , que el negacionismo del terrorismo no puede ser argumento para no avanzar en las modificaciones y fortalecimiento de la Ley Antiterrorista, de la ley en contra del robo de madera y de una ley de reparación que le entregue un poco de dignidad para lo que han perdido las personas que están siendo afectadas por continuos hechos terroristas", sentenció.

