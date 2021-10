Senador Montes ante el cuarto retiro de AFP: “No estoy por votarlo a favor”

“No me gusta. Me es muy difícil votar a favor", agregó el parlamentario del Partido Socialista.

En una reciente entrevista con CNN Chile, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, se refirió a cómo será su votación en proyecto que busca un cuarto retiro del 10%.

En este contexto, el parlamentario argumento que no es una iniciativa de su gusto, y que votaría en contra.

“No me gusta. Me es muy difícil votar a favor, y eso lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Estamos en una discusión buscando soluciones, no estoy por votar a favor el cuarto retiro” , aseguró Montes.

Finalmente, el senador habló cómo afecta su voto en el bloque al que pertenece y apoya a Yasna Provoste.

"Ella está justamente tratando de construir una alternativa, es un proceso que no está terminado, sino que es un proceso que está en curso", añadió el parlamentario.