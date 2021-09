Senador Insulza y cuarto retiro de AFP: “Estoy en contra del proyecto, probablemente, en general”

El parlamentario socialista dice no estar de acuerdo con la normativa que aún se discute en la Cámara de Diputadas y Diputados y cree que no respaldará el retiro, en caso que avance en el Congreso.

El senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, dijo no estar de acuerdo con el cuarto retiro de fondos de pensiones que se discute en el Congreso y dio a entender que, en caso de que avance al Senado, él votaría en contra del proyecto que es impulsado por la oposición.

“Yo no estoy muy de acuerdo con este cuarto retiro. Soy reticente a esto y mi razón no es que la gente no retire su plata, el problema es que se ha retirado tanta plata y se ha gastado tanto este año, que estamos en un buen periodo económico solamente impulsado por el consumo y eso se va a caer probablemente. Si usted va a la feria, vea como los precios están subiendo”, dijo Insulza.

“Si la discusión legislativa es como hasta ahora, yo estaría en contra. Estaría en contra probablemente en general, porque creo que no es la mejor forma, aumentado la capacidad de consumo de algunos grupos porque los más pobres no están entrando en este negocio, se les acabó la plata. Este sería un retiro de la clase media y clase media alta”, añadió.

El proyecto aún es discutido en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados y ha recibido el respaldo de algunos parlamentarios oficialistas incluso. De todos modos, la norma requiere de tres quintos (3/5) de los votos, por lo que al menos 96 diputadas y diputados deberían votar a favor para que se apruebe.

“Creo que los dos primeros retiros fueron buenos porque la gente no estaba recibiendo recursos y la economía estaba paralizada, pero esta vez ya hay dinero disponible”, siguió Insulza.

Campaña presidencial

El exministro de los gobiernos de la Concertación se refirió a la candidatura presidencial de Yasna Provoste, quien representa a su sector político y la llamó a lanzarse con “más fuerza” a la campaña.

“Yo creo que tiene que apostar al electorado de centro que está muy indeciso, que no se ve identificado con las cosas que se discuten en la extrema izquierda o en la extrema derecha. Si nosotros empezamos a perseguir los votos de la Pamela Jiles, no vamos a llegar a ninguna parte”, opinó Insulza.

Sobre una posible fuga de votos de los militantes de su partido a la candidatura de Gabriel Boric, quien representa al pacto Apruebo Dignidad, Insulza dijo que no conoce a militantes que respalden esa opción.

“No conozco ningún militante socialista demasiado conocido que se haya descolgado (…) Yo creo que Maya Fernández dirija alguna buena voz a Gabriel Boric no me preocupa, no por eso está adhiriendo a Gabriel Boric”, explicó.