Senador Moreira asegura que es “inconstitucional” la nulidad de la Ley de Pesca

El representante de la UDI asistió a la primera sesión de la comisión del Senado que va a revisar la nulidad de la ley por la que dos parlamentarios fueron condenados por corrupción, y cuestionó la nulidad que ya fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El senador de la UDI Iván Moreira calificó de “inconstitucional” la norma que declara la nulidad de la Ley de Pesca y aseguró que se va a abstener en el debate que llegó a la cámara alta. Según el parlamentario “no existe la anulación” y pidió que antes de dar el paso de anular la ley, que se confeccione una nueva.

“Yo estoy por una nueva ley, y aquí uso el reglamento para declarar la inconstitucionalidad de este proyecto. No existe la anulación, sí existe la derogación y esta urgencia se hace exclusivamente con motivo del próximo plebiscito”, expresó Moreira.

“Como no existe la anulación, ¿cómo voy a derogar una ley cuando ni siquiera hay una nueva ley? Por lo tanto, yo me abstengo, porque tiene un grado de constitucionalidad”, añadió.

El pasado 8 de agosto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por amplia mayoría la solicitud de nulidad de la también llamada “Ley Longueira”, precisamente porque fue respaldada por quien fuera senador UDI y ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera, Pablo Longueira.

La aprobación de la Ley de Pesca, en 2013, desencadenó una investigación judicial que terminó con el exsenador UDI Jaime Orpis y la exdiputada UDI Marta Isasi condenados por el delito de cohecho y la empresa Corpesca sentenciada por sobornar a al menos esos dos parlamentarios.

De todos modos, para Moreira la condena de estos exparlamentarios no basta para derogar la ley. “No bastan supuestas faltas a la probidad para implicar a la totalidad del Congreso en la infracción. Además se declara la totalidad de la ley y no de las indicaciones cuestionadas”, precisó.

Polémica de la primera sesión

En la sesión de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, se recordó el momento que se vivió hace una semana cuando el presidente de la instancia, el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, cuestionó a sus colegas en redes sociales por no haber asistido a la comisión en la que se daría a conocer el proyecto que buscaba la nulidad de la ley.

Los senadores que fueron cuestionados aquel día se quejaron formalmente ante Núñez; Alejandro Kusanovic (Renovación Nacional), Moreira, Jorge Soria (PPD) y, especialmente, el socialista Fidel Espinoza.

Moreira acusa inconstitucionalidad de la nulidad de la Ley de Pesca

De todos modos, fue Moreira quien aseguró que la propuesta de nulidad de la ley tiene solo fines electorales.

“Aquí, señor presidente, estamos en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Aquí no aceptamos, venga de donde venga, el matonaje, y lo que hizo usted en la sesión pasada es matonaje. Lo que hizo usted no se hace, no puede suponer intenciones, por parte de los senadores que no vinimos, en decir que esto es para bloquear la discusión de este proyecto”, expresó.

“Si no estuviéramos en periodo de elecciones, probablemente yo hubiese presentado una censura y estoy seguro que la hubiese ganado, pero no lo voy a hacer porque no quiero victimizarlo”, añadió.