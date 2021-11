Senadora Goic denuncia “graves amenazas” tras votar en contra del cuarto retiro de las AFP

La parlamentaria de la Democracia Cristiana hizo la denuncia a la PDI y acusó a algunos diputados de mentir, diciendo que ella hace una defensa al sistema de ahorros previsionales.

La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Carolina Goic, acusó que ha recibido “graves amenazas” luego de votar en contra del proyecto que permite un cuarto retiro de los fondos de AFP.

La parlamentaria contó que hizo la denuncia a la Policía de Investigaciones (PDI), luego que este martes no apoyara la idea de legislar el proyecto que fue rechazado por la sala del Senado por un voto.

“Son amenazas graves que me parece que tienen que ser investigadas. Están denunciadas a la PDI, así lo hicimos el martes, en cada una de las situaciones. Espero que se investiguen y quienes las hacen se hagan cargo”, dijo Goic.

“No podemos normalizar un país con amenazas. Un país en el que una persona que se expresa, que tiene una opinión distinta, tenga que enfrentar esta situación”, agregó.

La senadora cuestionó también a algunos de sus colegas parlamentarios y, pese a que no dio nombres, dijo que mentían al acusarla de ser la defensora del actual sistema de pensiones.

“Lo que tenemos que recuperar es la capacidad de dialogar entre nosotros, la capacidad y el derecho a discernir. No puede ser que al que piensa distinto lo ponemos al frente como si fuera enemigo, lo anulamos. ¿Tenemos que pensar todos iguales?”, preguntó.

“La democracia es el derecho a pensar distinto, a discutir sobre argumentos, pero no a la descalificación, no a instalar falsedades. Yo he escuchado a diputados que dicen ‘esto lo hace, votó así porque defiende el sistema de AFP’. Yo emplazo a esos diputados a que entreguen una línea respecto de mi defensa del sistema; muy por el contrario, lo que hicimos fue presentar una propuesta seria que supere el sistema de AFP”, añadió.