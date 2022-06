Senadores de Chile Vamos vetan a exdiputado RN Fuenzalida para ser miembro del TC

13 de los 24 senadores de Chile Vamos votaron en contra o se abstuvieron del nombramiento del exparlamentario. Cuatro rechazos de la UDI -incluido el del presidente de la colectividad, Javier Macaya-, uno de RN y dos de Evópoli hubo en contra del polémico nombre del exdiputado RN; mientras otras seis abstenciones se dieron en la UDI y RN en la votación en Sala.

Pese a que la Cámara de Diputados había dado luz verde al nombramiento de la dupla de Alejandra Precht y Gonzalo Fuenzalida como nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), la jornada de este martes, el Senado rechazó la propuesta que se había concordado entre los partidos políticos.

Por 21 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones los nombres fueron declinados por la Cámara Alta por no alcanzar los 33 respaldos requeridos (quorum de 2/3).

Lo llamativo es que la mayoría de los senadores de Chile Vamos no estuvieron por apoyar la propuesta de RN -dicen que los diputados del partido fueron los principales promotores del nombre de su excolega de la Cámara por dos periodos-, pues desde un inicio los comités de oposición cuestionaron la pertinencia de que Fuenzalida ocupase dicho cargo.

Ya el pasado 5 de abril, en un almuerzo de comité de RN se abordó la nula disposición de respaldar el nombramiento de Fuenzalida, pues, se dijo, no tenía los méritos para dicho cargo, por lo que, argumentaron, solo se perjudicaría aún más al bajo prestigio del TC.

Así, finalmente, del comité de RN -12 miembros- tres se abstuvieron (Alejandro Kusanovic, Carmen Gloria Aravena y Rodrigo Galilea) y uno en contra (Juan Castro). “Hoy todos sabemos los tiempos que estamos viviendo, sabemos que estamos cuestionados como Senado, sabemos la importancia que tiene el TC, yo no tengo nada que decir en lo personal del candidato Fuenzalida, pero siento que la Cámara se equivocó en nombrarlo, porque hoy él es parte de una coalición política (…) Su nombramiento fue indebido”, dijo en la Sala este martes el senador RN Juan Castro y reconoció que este tema divide al comité.

En ese sentido, el parlamentario añadió: “Debemos dar un ejemplo como Senado por los tiempos que estamos viviendo, este Senado, no me cabe duda, ha sido responsable siempre; de la Cámara llegan proyectos que no son los mejores y para mí este este nombramiento no es lo mejor, voto en contra”.

Con antelación, el senador UDI Iván Moreira -quien también votó en contra- dijo en Sala: “Detesto que me presionen, yo estoy aquí para cumplir con mi deber y no me gusta que me amenacen, fuerte y claro: yo voto en contra, porque me parece que no tiene los méritos necesarios para un cargo tan elevado. Esa es mi convicción y mi decisión”.

Del comité UDI, además de Moreira, votaron en contra el presidente del partido, Javier Macaya, Luz Ebensperger y Gustavo Sanhueza. Mientras de esa bancada se abstuvieron Juan Antonio Coloma, David Sandoval y Enrique van Rysselberghe.

En Evópoli, en tanto, votaron en contra Felipe Kast y Sebastián Keitel. Los ausentes de la jornada fueron los miembros del comité RN Rafael Prohens y Kenneth Pugh. Rojo Edwards, del Partido Republicano, también se ausentó.

Así, de los 24 senadores de Chile Vamos, siete rechazaron, seis se abstuvieron y dos se ausentaron.

En la discusión en Sala, luego de que Moreira y Castro argumentaran en contra de la supuesta falta de los méritos de Fuenzalida, el presidente de la comisión de Constitución, Matías Walker (DC), lamentó que en la argumentación no se estuviera considerando el informe que emanó de dicha instancia. El senador democracristiano incluso defendió explícitamente que Fuenzalida sí tenía los méritos y la trayectoria para ocupar dicho cargo, al punto de que votó a favor del nombramiento.

Con el rechazo de la dupla para los nuevos cargos del Tribunal Constitucional, se debe volver a generar un nuevo acuerdo en la Cámara de Diputados. Y si bien ni Precht (carta de la DC) ni Fuenzalida están inhabilitados constitucionalmente para que sus nombres vuelvan a ser presentados al Congreso, el veto al exdiputado imposibilitaría que al menos RN insista con su figura.