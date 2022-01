Senadores RN preocupados por falta de jóvenes en la derecha: piden a Diego Paulsen jugar rol

Pese a que abandona el Congreso en marzo próximo -debido a que no fue a la reelección-, en Chile Vamos dicen que el presidente de la Cámara Baja debería mantener un alto perfil, por ejemplo, como vocero en temas de la Araucanía. En el sector varios destacaron el discurso que dio esta semana en Enade, que incluso fue valorado por el presidente electo, Gabriel Boric. “Ojalá puedas seguir colaborando en el espacio público desde otros frentes”, le dijo el futuro mandatario.

La falta de jóvenes en primera línea de la centroderecha; esa es una de las preocupaciones que dejó en el sector la elección presidencial y parlamentaria pasada. Así, de hecho, lo han abordado en varias ocasiones los dirigentes de Chile Vamos. Senadores RN, incluso, han conversado en privado sobre algunos nombres para que, durante los próximos meses -ya entrado el gobierno “millennial” de Gabriel Boric (Frente Amplio)-, entren fuertemente a escena.

Diego Paulsen (RN) ha sido nombrado en varias ocasiones en esos diálogos para asumir un liderazgo de primera línea, pero también haciendo un análisis crítico del sector: “No le sacamos lustre”, dice un dirigente oficialista, al recordar que el abogado decidió no ir a una tercera reelección y dejar el Parlamento.

“En la centroderecha hay muchos jóvenes, pero no hemos sabido hacer que se noten lo suficiente. Lo hemos conversado dentro de RN, de generar las condiciones para que montón de jóvenes, mujeres y hombres, que tienen todas las condiciones del mundo, tengan la posibilidad de mostrarse y tomar liderazgos”, dice a T13 el senador RN y jefe de comité, Rodrigo Galilea.

Paulsen -hoy de 34 años- llegó al Congreso a los 26 años y este mes cumple dos periodos representando a la región de La Araucanía. A los 32, en tanto, se convirtió en presidente de la Cámara de Diputados pese a la minoría de su sector, pues en ese momento la izquierda no logró llegar a puerto con un acuerdo administrativo.

Ese fue el cargo en que, dicen en la derecha, reforzó su perfil en momentos complejos cuando, resienten en Chile Vamos, enfrentaron a una oposición que les “negó la sal y el agua”.

Este jueves, dicen senadores RN, Paulsen intervino en el encuentro de Enade con un discurso en que planteó líneas sobre el corto y mediano plazo del rol que deberá cumplir la derecha; por ejemplo, dijo que deben ser “una oposición leal y no recalcitrante”, porque, agregó, solo así el país tendrá gobernabilidad. Con un tono conciliador -y su trayectoria en la Cámara-, dicen, podría construir puentes con el gobierno frenteamplista.

No solo en la centroderecha valoran el rol de Paulsen. En Enade 2022, de hecho, el Presidente electo, Gabriel Boric, le dedicó unas palabras. “Lamento que no vayas a seguir en la Cámara. Se notaba que era un discurso más suelto el que diste recién, propio de los que se despiden, pero te vamos a extrañar, Diego, y ojalá puedas seguir colaborando en el espacio público desde otros frentes”, dijo Boric en uno de los momentos de la jornada que más recibió aplausos.

Y agregó: “Concuerdo con lo que decía el presidente de la Cámara de Diputados en que no se puede caricaturizar a ningún sector social ni decir que todos los empresarios son avaros y ambiciosos, que todos los que somos de izquierda somos afiebrados”.

En ese sentido, senadores de RN consultados por T13 afirman que el partido y el sector deben darle un espacio protagónico a Paulsen. Se ha hablado por ejemplo de que pueda asumir una suerte de vocería en temas de La Araucanía, sobre todo porque, recalcan, estará viviendo en Temuco.

“La derecha tiene que mirar a la renovación absoluta de sus líderes. Si yo miro al año 1992 o 1993 en nuestro partido teníamos a un Andrés Allamand, Sebastián Piñera, Evelyn Matthei, Lily Pérez, Alberto Espina y otros más que eran los jóvenes de 30 y tantos años, que tenían potencial futuro. Y efectivamente todos ellos terminaron siendo parlamentarios y candidatos. Eso no lo tenemos hoy. No tenemos líderes que podamos posicionar, y desde ese punto de vista uno dice ‘tenemos que enfocarnos en sacar liderazgos jóvenes’. Y creo que en mi partido uno de los que podría hoy cumplir ese rol es Diego Paulsen, lo ha hecho muy bien en la Cámara, todos los sectores lo han respaldado, no solamente su partido”, afirma el expresidente de RN y senador Rafael Prohens.

El parlamentario Galilea, por su parte, sostiene: “Considero que Diego Paulsen ha sido un gran diputado y un extraordinario presidente de la Cámara de Diputados en un entorno que no era fácil. Ha mostrado carácter, determinación, claridad de ideas y ahora que deja de ser diputado, el partido y la centroderecha debieran buscar formas de potenciarlo, es un liderazgo que la centroderecha ni el país puede perder”.

En el sector varios recuerdan que hasta la diputada Pamela Jiles (PH) rechazó a fines de 2020 censurar la mesa que lidera Paulsen, aduciendo a que los integrantes sí habían cumplido sus obligaciones constitucionales.

De Paulsen, además, en la derecha no solo valoran su carácter y juventud, sino que, recalcan, durante la presidencia de la Cámara mostró que tenía apertura a los cambios y que no es estrictamente un joven “conservador”, porque, subrayan, con un “conservador no vamos a volver a La Moneda”.