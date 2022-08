Sergio Micco: "Los presos políticos son presos de conciencia. Eso en Chile nunca existió"

"Y si hubiese existido, al igual que si hubiesen existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por definición hubiésemos estado afirmando que se acabó la democracia en Chile. En las democracias no hay presos políticos", manifestó el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en T13 Noche.

El Estallido Social que ocurrió en octubre de 2019 generó un antes y después del país. Violaciones a los Derechos Humanos durante este periodo y los presos que dejó la revuelta son temas que, a pesar de que han pasado tres años, continúan sin resolverse.

El ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, conversó sobre este ámbito en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

Tras ser consultado sobre cuáles son las constantes presiones que habría recibido para decir que en Chile existían presos políticos y que las violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido se realizaron de manera sistemática, Sergio Micco respondió que "yo te diría que se expresaron en su máxima expresión en paros de 60 días al interior del Instituto. La inmensa mayoría de los funcionarios son gente completamente jugada por los Derechos Humanos. Pero, lamentablemente, los dirigentes gremiales estuvieron en estos paro".

"Por otra parte, como es de público conocimiento, durante 180 días la casa del Instituto fue tomada, y las demandas eran que declaráramos que habían presos políticos, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y que había que desmilitarizar el Wallmapu", indicó.

La libertad a los presos políticos fue uno de los motivos principales que manifestó el Gobierno al inicio del mandato del Presidente Gabriel Boric, lo que se ha ido congelando durante estos meses.

Sobre esto, Sergio Micco manifestó que "yo el dolor que siento en esta materia, porque es dolor, es que, por ejemplo, con la asociación de Madres de Plaza Colón, en Antofagasta, que eran mujeres a las que se les señaló que sus hijos eran presos políticos, se hicieron esperanza de que iba a haber justicia. Luego, esos proyectos de ley se dejaron abandonados".

"Yo hablé con ellas hace dos años, y sus demandas eran la prolongación de las prisiones preventivas. Ellas tenían razón en eso", señaló.

"En segundo lugar, la forma en cómo habían sido detenidos sus hijos. Muchas veces habían sido de forma violenta, arbitraria", indicó.

"Pero como nos metimos en la calificación de que hay presos políticos, y eso también fue categórico, la expresión "presos políticos" para los chilenos y chilenas son presos de conciencia . Gente que está presa, detenida, privada de libertad en atención a sus ideas sin el debido proceso, y eso en Chile nunca existió" , comentó.

"Y si hubiese existido, al igual que si hubiesen existido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, por definición hubiésemos estado afirmando que se acabó la democracia en Chile. En las democracias no hay presos políticos. Tampoco pueden permitir que hayan masivos a la población civil concertada por órganos democráticos", señaló.

Su mirada a las violaciones a los Derechos Humanos

A tres años del Estallido Social, el ex director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó su opinión sobre las violaciones a los Derechos Humanos durante el Estallido Social.

"El 3 de noviembre de 2019 yo sostuve que no habían antecedentes para afirmar que había una concertación entre el poder Ejecutivo, que había organizado, planificado y ejecutado un ataque masivo a la población civil a través de las Fuerzas Armadas y del orden, pactando la impunidad, que vendría ser la Fiscalía con el poder judicial", indicó.

"Tres años después mantengo esa apreciación. La propia actual directora del INDH (Consuelo Contreras), quien me reemplazó, ha señalado lo mismo. No hay antecedentes para hablar de delitos de lesa humanidad . El propio fiscal del Tribunal Penal Internacional de La Haya declaró lo mismo, que no hay antecedentes hasta el día de hoy", señaló.

"Hay una investigación en Fiscalía. Nuestros tribunales de Justicia tienen que investigar. Pero hasta el día de hoy no existen antecedentes para sostener que hubo esa concertación", finalizó.