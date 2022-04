Subsecretario de Prevención del Delito: "Es el peor momento para la seguridad que ha vivido el país"

El subsecretario Eduardo Vergara sostuvo en una entrevista que el actual es el peor momento para la seguridad "desde el retorno a la democracia".

El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, afirmó que es "el peor momento para la seguridad que ha vivido el país desde el retorno a la democracia".

En diálogo con Emol, el representante gubernamental manifestó que Chile enfrenta actualmente "el peor momento, porque hay un delito que no solamente habla de la realidad y el nivel de violencia social que tenemos en el país, sino que además es el delito que no tiene reparación, que son los homicidios ".

"Los homicidios vienen aumentando en el país por años, pero es el año 2019, en comparación al 20202, cuando vemos un aumento del 20% a nivel nacional", agregó.

En esa línea, afirmó que el aumento de estos delitos respondería al "aumento de la presencia de armas, problemas y conflictos que antes se resolvían con lesiones, combos o armas blancas. Hoy se están resolviendo con armas".

"Además, hay un problema cultural asociado a la cultura del crimen organizado y el narcotráfico , donde el poder, particularmente en manos de personas jóvenes, incluso en menores, se mide en base a si tienes o no armas".

"Claramente, hay delitos que no ocurrían con la magnitud que ocurren antes. Pero eso no se soluciona con policías o militares, se soluciona además con investigación. Tenemos que tener una inteligencia policial que funcione, una inteligencia civil que funcione, pero, por sobre todo, lo más importante y que lo hemos articulado operativamente desde la Prevención del Delito, que la seguridad no va a ser solucionada por el Gobierno por sí solo y tampoco por el sector privado", complementó.