Tohá por llegada de exconvencionales al gobierno: "Ninguno es amigo mío y no estoy pagando favores"

La ministra defendió la llegada de los representantes al Ministerio del Interior y recalcó que César Valenzuela y Constanza Schönhaut son "personas competentes por su propio peso, no están ahí por ser amigos de nadie".

La ministra del Interior, Carolina Tohá se refirió a la llegada de ex integrantes de la Convención Constitucional a cargos en el ministerio que dirige.

Se trata de César Valenzuela (PS) y de Constanza Schönhaut (CS). El socialista se hará cargo de la jefatura del programa de Apoyo a las Víctimas de la subsecretaría de Prevención del Delito, y la abogada asumirá como asesora política del gabinete de la ministra Tohá.

En conversación con el programa Tu Día, de Canal 13, la propia secretaria de Estado defendió la llegada de ambos y se refirió a las críticas que se han generado por los nombramientos.

Al respecto, señaló que "yo toda mi vida he estado en política. He sido parlamentaria y creo que es muy importante en que nos pongamos de acuerdo sobre la manera en la que vamos a juzgar la gestión del gobierno".

"La gestión del gobierno se juzga por sus resultados, por los servicios que le entrega a la gente, por la respuesta que da ante los problemas. Y no corresponde transformar en un tema de opinión parlamentaria los asesores de los ministros. Yo jamás me permitiría ir a decirle a un parlamentario cuáles son los asesores que tiene", añadió en relación a las críticas del senador Fidel Espinoza.

Ya ni siquiera me causa molestia. Es lo q dijimos antes. Tenían precontratos con @GobiernodeChile y van a ir entrando uno a uno con sueldos millonarios después del "fiasco al q nos sometieron. Me da pena que el Gbo. no haya entendido nada de nada.https://t.co/vo1HA2ysS8 — Fidel Espinoza Sandoval (@fidelsenador) October 4, 2022

Consultada sobre las críticas por un posible "amiguismo", Tohá replicó: "¿Por qué amiguismo? Constanza Schönhaut y César Valenzuela son personas competentes por su propio peso. No están ahí por ser amigos de nadie. De hecho, no son amigos míos ninguno de los dos".

"Mi criterio siempre es que los cargos públicos están para prestar un servicio, los tienen que tener personas competentes, los tienen que tener en virtud de sus capacidades personales, y no de sus amiguismos y de los favores", agregó.

Del mismo modo, aseguró que "estas dos personas están en el Ministerio del Interior por esa razón. Ninguno es amigo mío y no estoy pagándole favores a nadie por eso. Creo que van a ser un aporte, y que eso va a quedar comprobado".

Consultada sobre cuáles son los criterios para formar a su equipo, Tohá sostuvo que "me importa que las personas sean competentes, que sean serias y comprometidas y que tengan espíritu de servicio. Eso quiere decir que entran al Ministerio del Interior para hacer su trabajo y no para hacer otra cosa. No para transformarse en candidato, ni para hacerle favores a algún parlamentario ni para cumplir una cuota. De esa manera se han reclutado a todas las personas que he convocado".