Tohá refuerza llamado para acuerdo por la seguridad: "Démonos la oportunidad de hacerlo bien"

La ministra del Interior emplazó a la oposición para lograr acuerdos y comprometerse con una misma línea política operativa y de gestión, aunque desde la oposición dijeron que no se sentarán a la mesa hasta que se le de urgencia a proyectos que ellos han patrocinado.

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, hizo un llamado a todos los partidos políticas, especialmente a la oposición, para alcanzar un acuerdo nacional por la seguridad y contra la delincuencia.

La titular de Interior habló de un compromiso que vayas desde lo político hasta lo operativo y la gestión, que permitiría identificar las prioridades y tramitarlas con urgencia para “sacar una agenda completa e integral”.

"No son palabras vacías. Les quiero recordar que hace poco tiempo atrás, en el gobierno anterior, hubo un acuerdo por la seguridad y vivimos la peor crisis de seguridad. Entonces, tenemos que hacer un acuerdo que sirva. Les pido, por favor, que nos demos la oportunidad de hacerlo bien", expresó la ministra Tohá.

Cámara de seguridad Lee También > VIDEO | Adolescente en estado grave tras balacera en pizzería de Coronel: hubo más de diez disparos

"¿Quiere decir ese acuerdo que vamos a estar de acuerdo en todo? No. Pero que vamos a identificar las prioridades en las que podemos colaborar, tramitarlas con urgencia, concentrar la energía en ello y sacar en un tiempo breve una agenda completa e integral que atienda los distintos temas que incluye la agenda de seguridad", agregó.

Sin embargo, desde la oposición condicionaron este diálogo al avance que tengan en el Congreso algunos proyectos que han presentado sobre seguridad, específicamente para que el Ejecutivo ponga urgencia, por ejemplo, al proyecto que propone una “Defensoría de las Víctimas”.

"Antes de sumarnos a cualquier acuerdo por seguridad, este gobierno tiene que, primero, sincerarse: ¿quiere proteger o no a nuestras policías? Hay proyectos que están durmiendo en el Congreso que precisamente van en esa línea", dijo el presidente de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton.

"¿Está dispuesto a ponerle urgencia a la Ley Antiterrorismo? Al único proyecto que le puso urgencias es al que protegía a los victimarios a través del indulto, no a la Defensoría de las Víctimas. Si el gobierno sincera las verdaderas intenciones que tiene, nos vamos a sentar a conversar obviamente, pero, si no renuncia a esos sesgos en materia de seguridad, no tenemos nada que hacer en una mesa de acuerdo", enfatizó.

El llamado de Tohá incluye también a alcaldes, alcaldesas y gobernadores regionales que podrían ser parte de las conversaciones.