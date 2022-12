Undurraga (Evópoli) y salida de exseremi: “Si se le forzó a votar de determinada forma es gravísimo”

El jefe de bancada de Evópoli afirma que se hace “insostenible” que este gobierno haya presionado a la exseremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, a votar de determinada forma ciertos proyectos. Sobre las supuestas presiones políticas que habría ejercido el ministro Jackson, Undurraga dice que siempre están abiertos a estudiar peticiones de acusaciones constitucionales.

En entrevista con el programa de T13 En Vivo, Semana Política, el jefe de bancada de Evópoli, Francisco Undurraga, dijo considerar “gravísimo” que se presione a un funcionario público a votar de una determinada manera. Esto, a raíz de la renunciada seremi de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, afirmara en radio Bío Bío que su salida se debió a “presiones” de votar a favor ciertos proyectos técnicos con los que ella tenía aprensiones, como por ejemplo, un mall en Ñuñoa.

“Las objeciones de conciencia son plenamente válidas; yo creo, en lo personal, si a ella se le forzó a votar de una determinada forma, dado las instrucciones aparentes, ya sea de la representante de la Región Metropolitana (Constanza Martínez), o la propia subsecretaria (Francisca Perales), es gravísimo”, dijo el parlamentario.

Undurraga complementó que “no me cabe ninguna duda la buena intención de la seremi, no me cabe duda de que, ella, teniendo una trayectoria como concejal de Ñuñoa, tenía más que de sobra antecedentes -aunque yo no esté de acuerdo con lo que ella iba a votar-, como para fijar su posición de determinada forma”. En esa línea, el diputado acusó que “se hace insostenible que este gobierno presione de esa forma, porque además este el gobierno que más ha sacado funcionarios que han llegado por sus condiciones académicas, de historia, de concursos públicos...”.

Sobre el anuncio de acusación constitucional que realizó el Partido Republicano, Undurraga dijo: “Nosotros no lo hemos conversado a nivel de bancada ni a nivel de Chile Vamos. No me cabe duda de que el Partido Republicano tendrá sus motivos. Yo más que anunciar una acusación primero me gustaría que funcione el Estado”.

Y añadió que “nosotros siempre vamos a estar llanos -como lo hemos estado hasta ahora- a estudiar todas estas peticiones. Nosotros hemos rechazado acusaciones constitucionales, pero siempre vamos a estar abiertos a estudiarlas”.

Diálogo constituyente: “Nosotros vamos a cumplir nuestra palabra”

Respecto a las horas clave que vive el acuerdo constitucional para llevar un nuevo proceso que redacte una nueva Carta Magna, el diputado Undurraga recalcó: “Vamos a cumplir con nuestra palabra: le dijimos a la ciudadanía que queríamos una buena y nueva Constitución”.

En ese sentido, se refirió al mecanismo -que define quién redacta la nueva Constitución-, que es lo que en este momento está trabando el acuerdo.

“Hemos escuchado los anhelos de los actores que están presente, que queremos que exista un órgano electo, pero también hemos escuchado a la gente y lo que nos está diciendo todo el tiempo es que no quieren que se cometan los mismos errores”, dijo y agregó que para eso son cruciales los expertos.

“Los expertos no pueden ser unas personas que estén con papas fritas y popcorn mirando desde la galería y opinando pero sin poder resolver y, desde ese punto de vista, nosotros creemos que tienen que entrar en igualdad de condiciones”, enfatizó.

En torno al rol del Presidente Gabriel Boric en este diálogo constituyente, Undurraga dijo que prefería que éste fuese garante y no interventor. “El gobierno no puede decirle abiertamente a la ciudadanía que tenemos que salir de las trincheras, renunciar a las legitimas aspiraciones que todos y cada uno de nosotros tenemos y al día siguiente decir 'yo quiero una convención de determinada forma', sin moverse de ahí. O somos o no somos”, comenzó señalando al respecto.

En esa línea, Undurraga recalcó que “el Presidente de la República tiene que escoger entre ser un garante del proceso o intervenir en el mismo. Yo prefiero al Presidente como garante, las atribuciones y las competencias están en el Congreso y no en el Ejecutivo”.

Y remató: “Le pediría al Presidente que deje que los negociadores libremente puedan optar por la mejor opción para Chile”.