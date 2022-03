Vallejo y llamado de Schalper a "atrofiar" gobierno de Boric: "Son declaraciones mezquinas"

La futura ministra aseguró que "nosotros esperamos una oposición constructiva y no una destructiva" y que las palabras del diputado "no le hacen bien a lo que el país necesita".

La futura vocera de gobierno, Camila Vallejo, se refirió a los dichos del diputado Diego Schalper (RN) en relación a la Convención Constitucional y al próximo gobierno.

En una junta con personeros de Renovación Nacional, Schalper hizo un llamado a "desmoralizar" la Convención y a " atrofiar " al gobierno de Gabriel Boric.

Agencia Uno Lee También > Schalper llama a "quitarle fuerza moral a la Convención" y a "atrofiar" gobierno de Boric

En este contexto, Vallejo sostuvo que "nosotros esperamos una oposición constructiva y no una destructiva. Lamentablemente, esas declaraciones van en la línea de no construir, y creo que son irresponsables y muy mezquinas y no le hacen bien a lo que el país necesita".

"Tenemos un desafío tremendo por garantizar un sistema de pensiones que realmente le de dignidad a las personas mayores. Tenemos el desafío de tener una distribución de la riqueza mucho más justa. Tenemos desafíos que son por el bien del país y no se nos ocurrieron de la noche a la mañana", añadió la próxima secretaria de Estado.

Del mismo modo, afirmó que "un parlamentario que pretende desmoralizar la Convención con la tarea que tiene y atrofiar al gobierno, me parece que es de una mezquindad que es lamentable y muy irresponsable".