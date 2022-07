Vocera de la Corte Suprema y dichos de Llaitul: "Son cosas distintas las opiniones y las amenazas"

La ministra además señaló que la situación en la Macrozona Sur es "extremadamente preocupante" por las amenazas a funcionarios del Poder Judicial en la zona.

La ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se refirió a la controversia que se ha generado por los dichos del líder de la CAM, Héctor Llaitul, quien señaló que han cometido delitos para reivindicar la muerte del ex integrante de la coordinadora, Pablo Marchant.

Por estas palabras, se ha emplazado al gobierno para que presente una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado contra Llaitul para poder perseguir penalmente sus dichos.

Agencia Uno - Vocera de Gobierno, Camila Vallejo

No obstante aquello, desde el gobierno han señalado que no presentarán querellas. En mayo pasado, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que "nuestro Gobierno no persigue ideas ni declaraciones".

Sobre estos dichos, Vivanco sostuvo en conversación con Radio Infinita, que "son cosas distintas las opiniones que las amenazas , sin duda. Cuando yo opino, estoy dando mi parecer sobre situaciones y estoy diciendo qué es lo que yo creo que es bueno, qué es malo, y estoy haciendo uso de una garantía constitucional".

"Yo creo que no existe ninguna garantía constitucional para amenazar ni a personas, ni a instituciones, ni al estado de derecho. Desde ese punto de vista, es importante que nosotros distingamos la libertad de expresión de otro tipo de conductas", añadió.

También, en relación a las amenazas que han sufrido funcionarios del Poder Judicial en la Macrozona Sur, sostuvo que "sin duda, la situación en la Macrozona Sur es extremadamente preocupante , tanto para nosotros, que somos los encargados de juzgar aquellas situaciones delictivas que allí se den, como también las situaciones de seguridad de funcionarios, jueces, que se han hecho presentes".

"Esos puntos son especialmente preocupantes, porque aquí se trata de no establecer espacios donde el Estado de Derecho flaquee y allí hay que poner los mayores énfasis", sentenció la magistrada.