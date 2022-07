Gobierno descarta nueva querella contra Héctor Llaitul tras declaraciones sobre sabotaje

La vocera Camila Vallejo aseguró que no habrá cambios en la posición que ya ha fijado del gobierno, que consiste en agrupar las denuncias en la investigación que actualmente la fiscalía lleva adelante en contra de la CAM.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, descartó que el Ejecutivo presente una nueva querella en contra del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien aseguró que el objetivo de su organización es realizar actos violentos en contra de maquinaria en la zona sur del país.

"Hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto. Hay investigaciones en curso y hay querellas presentadas, y por lo tanto esperamos que respecto a estos delitos o posibles delitos sea la fiscalía la que determine las acciones y las responsabilidades", dijo la ministra Vallejo en conversación con CNN Chile.

Agencia Uno - Juan Sutil, presidente de la CPC Lee También > CPC rechaza declaraciones sobre “sabotaje” de Héctor Llaitul y pide al gobierno “reaccionar”

“El gobierno de Chile ya es querellante respecto de las acciones de la CAM, entonces lo que nosotros esperamos es, evidentemente, que vayamos teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delitos tanto en la zona de La Araucanía como a nivel nacional”, agregó.

Sus palabras llegan luego que se publicara una entrevista de Llaitul con el sitio Werkén Noticias, en el que el líder de la CAM reconocía que la acción del grupo seguiría enfocada en realizar actos violentos contra “insumos”.

“La prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Hacia un sabotaje muy bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinarias (…) nosotros respetamos a los trabajadores, respetados su vida y les explicamos que el problema no es con ellos”, aseguró Llaitul.

“Nosotros no podemos andar quitando la vida, no hacemos acciones de aniquilamiento, a pesar de tener identificados esbirros al servicio del poder y que han cometido crímenes en contra de la causa mapuche. Tampoco podemos ajusticiar a yanaconas porque no va con nuestra ética”, agregó.

Desde la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) pidieron al gobierno “reaccionar” y tomar medidas en contra de Llaitul, a quienes acusaron de terrorismo, mientras que el fiscal Nacional, Jorge Abbott, aseguró que ellos no podían iniciar una investigación por Ley de Seguridad del Estado, que solo fue ser presentada por el gobierno, pero reconoció que se puede incluir en la indagación ya en curso.