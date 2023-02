Gabriel Prieto fue internado tras sufrir un derrame en el pulmón: "Sigan rogando por mi"

"Me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón. Mañana me tienen que sacar otro tanto más", indicó en redes sociales el reconocidas actor de teleseries.

A través de su cuenta de Instagram, el actor nacional Gabriel Prieto reveló que volvió a ser internado en el hospital tras presentar un complejo problema de salud.

Según su relato, se encuentra internado en el Hospital Dr. Luis Tisné, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, tras sufrir un derrame en un pulmón.

"Amigos cercanos y amigos lejanos, solo quiero mandar este mensaje para decirles que lamentablemente después de una semana en la casa tuve que volver de nuevo al hospital porque estoy con un derrame en el pulmón ", indicó.

"De hecho, cuando llegué de nuevo, me sacaron un litro y medio de líquido del pulmón. Mañana me tienen que sacar otro tanto más (...). Espero que después de eso se analice y ahí me manden a la casa de manera definitiva", agregó.

El intérprete contó que lleva una semana hospitalizado. "Estoy en espera con toda la fe, pero aburrido como no les puedo explicar. Estuve cuatro meses y medio hospitalizado y ahora ya llevo una semana de nuevo, entonces cuesta mucho", manifestó.