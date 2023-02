La influencer celebró este martes su cumpleaños junto a su pareja, pero un registro que ella misma publicó en su cuenta de Instagram fue foco de críticas de sus seguidores.

Kel Calderón se encuentra embarcada en una nueva relación con un reconocido chef nacional, tras terminar su romance hace algunos meses con el odontólogo Alfredo 'Toto' Torrealba.

Repudian actitud del novio chef de Kel Calderón en redes: se negó a romántica petición

Se trata de Renzo Tissinetti, a quien la abogada conoció en junio pasado en un evento de una marca de berries. La pareja lleva varios meses saliendo y en redes sociales ya comparten fotos y videos juntos.

De hecho, para la boda de Belén Soto en Tulum (México), ambos se dejaron fotografiar y aparecieron en los perfiles de Instagram de otros invitados, como Karen Bejarano y su esposo Juan Pedro Verdier.

Pero ahora, la propia influencer quiso oficializar la relación al publicar una serie de registros con el chef en el marco de su cumpleaños, que celebró este 14 de febrero.

En el post, Calderon compartió varias fotografías y videos, donde una de las imágenes con Renzo no causó mucha gracia entre sus más de un millón de seguidores en Instagram.

Se trata de un clip, donde ella le pide que pose frente al espejo con un globo en forma de corazón, lo que él no acepta de buena gana. "No para Instagram no, ni cag... ¿Me vas a hacer tomar el corazón?…. la madre que me parió", reclamó el joven.

Luego de insistir, Kel logró que su pareja hiciera -de mala gana- lo que ella le estaba pidiendo, revelándole que en realidad se trataba de un video y no de una foto.

"Pd: Feliz día @tissinetti y perdón de antemano por haber subido el último video... estoy super arrepentida jaja no puedes odiarme porque esta acuariana esta de cumple !!! Amo que aun soportando mi bullying al final hayas tomado ese corazón inflable del terror igual jajaja", comentó la abogada junto al video.

La actitud que adoptó el chef fue altamente repudidada por los seguidores de la influencer, quienes criticaron la mala forma en que le contestó. "Es todo… Lo que está mal", "Querida Kel… ahí no es!", "Qué lata la actitud del tipo, quedó como petulante", "Oye que amoroso tu pololo , si es así en un día 'normal' no me quiero imaginar cuando anda enojado", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios.