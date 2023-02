Felipe Vidal y su reacción al enterarse del cáncer de Claudia Conserva: "No me atrevía a llamarla"

"Me pasé el rollo de que me iba a poner a llorar y ella, que lo está pasando como el forro, no iba a querer escuchar eso", contó el periodista en un nuevo capítulo de "Juego Textual".

Este lunes en “Juego textual”, el animador Sergio Lagos, junto con Katty Kowaleczko, María Jimena Pereyra, “Tita” Ureta, Begoña Basauri, “Pepi” Velasco, “Chiqui” Aguayo, Rayén Araya y Yazmín Vásquez, entrevistaron al periodista Felipe Vidal.

El actual coanimador de “Buenos días a todos” confesó que, invitado por Rafael Araneda, iba a todas las galas de “Rojo” a ver los shows de María Jimena Pereyra.

Consultado por su bronceado permanente, el periodista contó que cuando empezó a leer noticias una dermatóloga le detectó acné tardío, y decidió quemar las espinillas con el sol.

“Hubo un tiempo en que acudí harto al solárium para que se secaran”, indicó, pero finalmente le aconsejaron tomar betacaroteno.

Luego de contar algunas anécdotas, el periodista se refirió a un duro momento en su vida, cuando se enteró del cáncer que aqueja a su amiga, la animadora Claudia Conserva.

"No me atrevía a llamarla, pero de la pena mía, porque soy llorón, y me pasé el rollo de que me iba a poner a llorar y ella, que lo está pasando como el forro, no iba a querer escuchar eso", contó.

"Pasaron dos o tres semanas en que no me atrevía a escucharla y hablarle más que por WhatsApp. Cuando finalmente lo hice, ella, a su estilo, me dijo ‘Tan sensible que me salió mi rey’, y se reía”, confesó.