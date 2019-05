Festival de Cannes: Empresario de 63 años pidió matrimonio a su pareja de 25 tras un mes de relación

El Festival de Cine de Cannes es popular en todo el mundo, no solo por los estrenos de películas y las celebridades asombrosamente vestidas, sino también por otros acontecimientos raros. Este año, por ejemplo, una pareja llegó a los titulares comprometiéndose justo en la alfombra roja ante miles de invitados y cámaras.

Como informó The Daily Mail, el evento repleto de estrellas, se convirtió repentinamente en una película de la vida real cuando el propietario de un club millonario griego, identificado como Milos Kant, de 63 años, le propuso matrimonio a su novia Margarida Aranha, de 25 años. En medio de todos, la mujer aceptó alegremente el anillo.

Sorprendentemente, la pareja no ha estado en una relación por mucho tiempo, ya que oficialmente se convirtieron en pareja hace solo un mes, el 15 de abril, mientras que Aranha aparentemente trabajaba como bailarina en topless en un club suizo del que Kant es copropietario.

Por otro lado, Aranha ya era famosa por aparecer en la segunda temporada del reality show portugués Love on Top.

Con un vestido de seda rojo que combinaba con joyas de diamantes, Aranha fue fotografiada desde todas las direcciones cuando Kant, vestido con un traje negro, presentó el anillo de compromiso.

Según el artículo, cuando la pareja anunció que estaban saliendo oficialmente, recibió muchas críticas de las audiencias portuguesas que no parecían aceptar la gran diferencia de edad entre la pareja. Aranha, sin embargo, respondió a las críticas y dijo que "si no es una locura, no es amor".

La pareja comparte su relación a través de sus redes sociales donde muestran su vida de pareja.