"Haters déjenme en paz": Mon Laferte responde a las críticas tras cover de Dua Lipa con su celular

Este domingo, la cantante chilena Mon Laferte respondió a las críticas luego de presentarse en el festival de música y artes, Coachella en Indio, California.

Durante su show en el festival estadounidense, la cantante realizó un cover de la canción "New Rules" de Dua Lipa, en donde se vio que constantemente revisaba su celular para leer la letra.

En su momento, la cantante explicó que hablaba poco inglés y que para realizar el show se apoyaba de su celular, situación que generó algunos reparos en redes sociales.

Por lo mismo, Mon Laferte usó su cuenta en Twitter para responder a las críticas, asegurando que solo tuvo dos días para ensayar y que no pudo aprender la letra.

"Ok, no me aprendí la letra, solo tuve dos dias de ensayo, me aloqué y quise tocar así a la brava, pero de eso se trata la vida no?", escribió la cantante.

La intérprete de "Tu falta de querer" además criticó a los "haters" de redes sociales, señalando que "nada es tan serio, hay que divertirse, tomar riesgos, ya existir es toda una aventura. Haters déjenme en paz, solo soy una cantante chambeando".