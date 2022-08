“A lo mejor lo dije de una manera incorrecta”: Gárgolas habló sobre polémica con artistas chilenos

Este sábado el productor de música urbana afirmó en redes sociales, “es de humanos también cometer errores y más que estos días han sido de mucho estrés para mí”. Esto luego de que Don Omar apoyará a los artistas chilenos.

Este sábado el productor de música urbana, Alex Gárgolas, respondió a través de redes sociales a la polémica que protagonizó con exponentes de la música urbana chilena y usuarios de redes sociales de nuestro país.

Hace un par de semanas el productor puertorriqueño anunció un disco con artistas nacionales, el cual se titularía: “Reggaetón Chileno Vol. 1” . Sin embargo, recibió una ola de críticas por sus dichos en redes sociales en esa misma publicación.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa”, dijo en un primer momento

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa’ ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, agregó.

Este mensaje generó diversas reacciones, y posteriormente el productor eliminó de la red social. A raíz de esto varios artistas nacionales se bajaron del proyecto musical. Entre quienes le respondieron criticando sus dichos estuvieron Pablo Chill-E y Young Cister.

Instagram/alexgargolas Lee También > La trama del conflicto que enfrenta a Alex Gargolas y los exponentes chilenos del género urbano

El productor puertorriqueño este sábado a través de Instagram volvió a referirse el tema: “Aquí no estamos fomentando desunión ni nada de eso. Al contrario somos de paz. Tenía un desahogo y a lo mejor lo dije de una manera incorrecta”, dijo.

Dentro de la publicación el productor afirmó además que “cada artista que ayer (viernes) se expresó son grandes amigos míos y tienen el derecho de decir todo ”. Además, agregó: “Así que no hay nada malo, no hay vibras malas”.

"Quiero tiempo para mi, viajar el mundo y si los fanáticos en algún momento piden musica pues pensaré en darles. Los amo con cariño Chile y al mundo", finalizó el post el artista puertorriqueño que ya tiene más de 8.600 me gusta y 6.800 comentarios.

Respuesta de Don Omar a Gárgolas

La leyenda del reggaetón Don Omar se unieron a la causa de los artistas naciuonales y también salió a defender a Chile en medio del escándalo.

“Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia”, aseveró el intérprete de Ella y yo, en su cuenta oficial de Twitter.

Las expresiones de @alexgargolas en referencia a #CHILE y sus artistas son responsabilidad de un empleado del género NO de la gerencia — DON OMAR aka KONG (@DONOMAR) August 6, 2022