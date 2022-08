La trama del conflicto que enfrenta a Alex Gargolas y los exponentes chilenos del género urbano

Pablo Chill-E, Marcianeke, Pailita y Paloma Mami eran sólo algunas de las figuras que se juntarían en un álbum. En la espera, el conocido productor puertorriqueño no sólo se enfrentó con los fanáticos de nuestro país por diversos mensajes en las redes sociales, sino que también le respondieron artistas anunciados en el disco. ¿Qué pasó con el álbum?

Hace un par de semanas el productor puertorriqueño Alex Gárgolas anunció un disco con artistas del género urbano nacional: “Reggaetón Chileno Vol. 1”.

Para el proyecto Gárgolas confirmó la participación de Pablo Chill-E , Marcianeke , Cris MJ, Bryan Gospeel, AK4:20, Pailita , El Jordan 23, Standly, King Savagge, Paloma Mami , Polimá WestCoast , Young Cister y Julianno Sosa.

Sin embargo, con el correr de los días se desencadenó una polémica que enfrentó al productor –quien ha colaborado con reconocidos exponentes del reggaetón; como Arcangel, Eladio Carrion, De la Ghetto, Farruko, Rauw Alejandro, entre otros– no sólo con los fanáticos nacionales, sino que también con los propios artistas anunciados en el álbum.

Todo comenzó cuando el puertorriqueño compartió en sus redes sociales un mensaje promocionando el disco “Reggaetón Chileno Vol. 1”.

“Ahora viene la prueba de fuego para los chilenos. Cuántos se van a quedar sonando en regiones de Chile y los que van a trascender al mundo. Asia, África, Estados Unidos, Canadá, PR, Inglaterra, México, Alemania, Japón. Cuántos van a tener sus propios jets privados y sus Rolls Royce. Ahora que Chile está en el mapa ”, escribió Gárgolas en su cuenta de Instagram.

“A ver comenten esos fanáticos sabios que siempre opinan que lo pueden todo a ver cómo lo van hacer. Los leo y vuelvo y repito no he aportado nada ni he hecho nada pa’ ese movimiento. Solo un legado musical mundial y ayudar a unos cuantos amigos míos de Chile que los considero familia”, agregó. Un mensaje que generó diversas reacciones y que posteriormente el productor eliminó de la red social.

Gárgolas vs. fanáticos chilenos

Luego, el profesional expresó su malestar por los mensajes de odio que –según él– envían los fanáticos chilenos a diferentes artistas puertorriqueños a través de los mensajes privados de la aplicación.

Entre otras cosas, apuntarían a que Chile ya es más grande que Puerto Rico dentro del reggaetón. Sin embargo, para Gárgola, comentarios como éste sólo hundirán el movimiento urbano nacional.

“Todo lo toleramos, menos la falta de respeto hermanos míos. Cómo van a denigrar a mi país, que no somos nadie y se creen más grandes que nosotros”, expuso Gárgolas en la red social.

Para poner fin al conflicto, el productor decidió realizar una transmisión en vivo junto al reconocido mánager chileno Piego Sagredo, donde aclaró sus diferencias con la fanaticada de nuestro país.

Durante la transmisión, entre otras cosas, señaló que defendería a los artistas chilenos de la misma forma en la que defiende a los músicos de su país, pero que se deben respetar a todos los países.

“Respeten, respeten a los artistas. Aquí hay que respetar para que respeten, cada país tiene su movimiento, cada país tiene a sus artistas y todos los países se tienen que respetar”, afirmó.

La respuesta de los artistas chilenos

Pero lo más duro del enfrentamiento no fue eso. Y es que varios artistas nacionales reaccionaron tras los dichos de Gárgolas, entre ellos el propio Pablo Chill-E, anunciado en el mencionado álbum.

“Los artistas urbanos chilenos nunca hemos necesitado la ayuda de nadie para sonar afuera (porque nadie quería ayudarnos tampoco) Y ahora que está toda la vuelta armada, menos”, escribió el cantante en una historia de Instagram.

Instagram/shishibosspaulito

“Cabros kls que los de afuera no se adueñen de nuestro género ni los hagan creer que nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta. Recuerden que todo esto lo construimos nosotros grabando en el baño con cajas de huevos, juntando plata para los videos, trabajando por un sueño”, continuó.

“Ni los sellos, ni los publicistas kls, ni la radio, ni ningún aparecido de afuera. Nosotros estamos aquí por nuestros cojones, que no se les olvide”, cerró.

"No soy un artista emergente"

Young Cister, también anunciado en el álbum, escribió en su Twitter: “Disculpa Alex Gárgolas, pero yo no soy un artista emergente. Llevo más de cinco años intentando aportar al género chileno antes que explotara”.

disculpa alex gárgolas pero no soy un artista emergente. Llevo más de 5 años intentando aportar al género chileno antes que explotara August 4, 2022

A sus reacciones se sumaron Soulfia , quien utilizó su cuenta de Instagram para pedir que las personas dejen de darle espacio sólo a los artistas populares y se comience a valorar la música, el arte, el corazón y el talento. Balbi El Chamako , en tanto, compartió una imagen con la bandera de Chile, pidiendo que “se saquen de la boca” el nombre de nuestro país.

“Nunca los vi en el proceso y ahora quieren adjudicarse el resultado? Esto es Chile, el país que se ha caído y levantado mil veces, pero sáquense nuestro nombre de su boca, hablan como si hubieran apoyado al género desde siempre”, expresó.

“Vamos a ver quién va abrir los conciertos de nuestras estrellas allá”

Aunque la polémica a través de las redes continúa, Alex Gárgolas publicó un último mensaje en Instagram, que ya eliminó, anunciando que “el álbum que iba ser de chilenos ya no será así”.

Instagram/alexgargolas

“Entrarán los verdaderos diablos de Puerto Rico al álbum y varios de Chile. Va ser lo mejor de dos mundos”, escribió.

Eso sí, el productor también lanzó una advertencia en su publicación: “Ya no volveremos a hacer nada con Chile. Entonces vamos a ver quién va a abrir los conciertos de nuestras estrellas allá”.