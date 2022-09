"A ti te conozco sin ropa": La broma con la que Marlen Olivari y Marocchino iniciaron su romance

"A mí me impactó la simpatía y la alegría que tiene. Ella es una mujer que tira tallas, toma la iniciativa. Además, no es cualquier mujer", reveló Luciano Marocchino en un nuevo capítulo de "De tú a tú", en donde Marlen Olivari fue invitada.

Marlen Olivari fue la invitada a un nuevo capítulo de "De tú a tú", espacio de conversación conducido por Martín Cárcamo.

El conductor se trasladó junto a su equipo hasta la playa El Encanto, en Reñaca, en la Región de Valparaíso, para entrevistar en su propia casa a la artista.

La actriz recordó sus mejores momentos en televisión y también sus periodos más oscuros de su vida personal.

Con la alegría que la caracteriza, Marlen le contó a Martín cómo conoció a su actual pareja, el empresario italiano Luciano Marocchino, con quien tiene un hijo de 11 años llamado Lorenzo.

Youtube FAME Chile - Captura de pantalla Lee También > El emocionante relato de Paulina Urrutia por su esposo en "De tú a tú ": "Lo amo incondicionalmente"

La showoman reveló que quedó muy desilucionada tras su separación con su ex manager y marido Roberto Dueñas, por lo que a las parejas que tuvo después los trataba mal. "Con Luciano también fui pesada cuando lo conocí. Fui pesada con él. Es que yo no creía en ningún hombre", comentó.

Marlen y Luciano se conocieron en un evento en Punta del Este, Uruguay. "Yo trabajaba en un hotel. Me contrataron todo el verano para animar eventos", relató Marlen.

"Yo iba mucho de vacaciones ahí. Además, estaba de jurado en un concurso de belleza. Terminó el concurso y fui al VIP en el casino. La vi, no se podía no ver", indicó Luciano.

Durante esa época estaba muy reciente el recordado incidente donde el empresario fue fotografiado tomando sol desnudo junto a Cecilia Bolocco en Miami, Estados Unidos, por lo que la showoman bromeó con la situación.

"Entonces ella me enganchó a mí. Me abordó a mí. Me dijo: 'A ti te conozco sin ropa. Ya te vi sin ropa'" , recordó Luciano.

Marlen contó que la frase que le lanzó fue parecida. "Le dije: '¿Tú eres Marrochino?' Sí, me dijo. Yo le respondí: 'Ah, es que con ropa no te reconocí'", afirmó.

Sobre qué fue lo que lo enamoró de la artista, Luciano contó que "a mí me impactó la simpatía y la alegría que tiene. Ella es una mujer que tira tallas, toma la iniciativa. Además, no es cualquier mujer. Entonces ahí empezamos a jugar un poco, en el sentido del humor".

Finalmente, Marlen reveló cómo formalizaron la relación. “Salimos varias veces. Después él quería seguir saliendo a comer y le dije ‘Ya me han visto mucho contigo, no me gusta esta cuestión de que la Marlen tiene un pinche, y seguimos saliendo en las revistas y eso. Entonces mínimo pídeme pololeo si quieres seguir saliendo’", finalizó.