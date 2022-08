Abuelo se entera que su nieto es homosexual y su reacción se vuelve viral

"Mis abuelos hoy se han enterado que soy gay y mi 'yayo' ha venido a mi habitación y me ha dicho esto", señaló Abel, quien compartió un audio de lo conversado con su abuelo.

Un abuelo tuvo una conmovedora reacción al enterarse que su nieto es homosexual.

Los detalles de la historia fueron entregados por Abel Pérez, un joven residente de Almería, España, quien publicó un audio sobre la conversación que tuvo con su abuelo al interior de su habitación.

"Mis abuelos hoy se han enterado que soy gay y mi 'yayo' ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene ", manifestó el joven a la hora de publicar el registro.

"Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe", señaló el abuelo de Abel.

Y agregó: "La 'yaya' y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre ".

El audio fue publicado en Twitter, donde ha acumulado más de 3 mil likes, y cientos de comentarios, donde se valoró la actitud de parte de "yayo" para abordar la noticia y el apoyo manifestado.

