Amenazas y abuso físico: hijos de Josh Homme, de QOTSA, presentan orden de restricción en su contra

La familia de Josh Homme, líder de la banda de rock Queens of the Stone Age (QOTSA) , ha solicitado una orden de restricción en su contra, acusándolo de abuso físico y verbal.

La orden solicitada, de que Homme permanezca a casi 100 metros de ellos, ha sido presentada por su ex esposa Brody Dalle en nombre de sus hijos Orrin, 10 años y Wolf de 5, quienes alegan que tienen miedo de que los lastime.

De acuerdo con la solicitud presentada en el tribunal, Orrin afirma que hubo un incidente reciente en el que Homme agarró sus partes íntimas, y también alega que bebe alcohol mientras ellos están en el auto con él.

Orrin también acusa a su padre de abuso físico, como tirarle las orejas, golpear su cabeza, y arrojarle cosas, mientras lo llamaba gordo y supuestamente lo amenaza con asesinar al novio de su ex pareja.

En tanto, Homme ha negado las afirmaciones. Su abogada, Susan Wiesner, declaró a TMZ que "la Sra. Dalle ha presentado anteriormente estas reclamaciones a la policía, al Departamento de Servicios para Niños y Familias (DCFS por su sigla en inglés) y al juez que preside el tribunal de derecho de familia, todos los cuales se han negado a tomar medidas basadas en estos afirmaciones falsas".

Homme y Dalle se casaron en 2005 y se divorciaron en 2019. Más tarde, cada uno solicitó órdenes de restricción contra el otro.

En cuanto a la banda, Queens of the Stone Age, ésta ha grabado siete álbumes, con Like Clockwork de 2013 encabezando las listas de Estados Unidos y alcanzando el número 2 en el Reino Unido. Su LP más reciente es Villains de 2017.

QOTSA debía encabezar los festivales de Reading y Leeds en agosto, pero se retiraron debido a "restricciones y logística", recoge The Guardian.