El accidente que sufrió Daniela Nicolás en Miss Universo y que debió cubrir con maquillaje

La representante chilena, que sufre de artritis reumatoide, contó en un 'en vivo' en Instagram el duro sacrificio que tuvo que hacer durante estos días.

Un trágico accidente sufrió Daniela Nicolás justo antes de la entrevista preliminar del Miss Universo 2021. Así lo reveló la representante chilena para el certamen de belleza, luego de no ubicarse entre las 21 favoritas.

Terminada la ceremonia, Daniela se tomó un tiempo para hacer un "en vivo" en su cuenta de Instagram y contar de forma breve como fue toda la experiencia que vivió estos últimos días.

Fue ahí, y visiblemente emocionada, donde reveló que se quemó parte de la cara como consecuencia de la enfermedad autoinmune que le aqueja: artritis reumatoide.

El accidente ocurrió mientras se realizaba unas ondas en el pelo. Sus manos dejaron de funcionarle y el ondulador cayó encima de su rostro que resultó quemado y tuvo que cubrir con maquillaje.

"Me estaba haciendo las ondas en el pelo y mi mano no funcionó y me quemé toda esta parte de la cara (lado derecho), y también el dedo y cuando me quemé fue justo antes de la entrevista preliminar personal y yo 'ufff no me la hace fácil esta enfermedad' y me decía ‘Daniela no llores, todo pasa por algo’", relató.

En ese sentido, otras de las consecuencias que trajo toda la preparación en Estados Unidos, la que fue muy intensa en la última semana, fueron fuertes dolores, no poder dormir y pérdida de fuerza.

"Fueron días muy duros previo a la competencia (…) todos los días eran mucha presión, dormía mal, los dolores a veces no me dejaban dormir", comenzó diciendo y luego agregó: "Antes de ayer no pude dormir casi nada del dolor que tenía en las rodillas, y estar más de 12 horas diarias en estos tacos gigantes no me la hicieron fácil, la presión no me la hizo fácil y fue difícil, fue complicado. Hay veces que mis manos no me funcionan y a veces pierdo fuerza en las manos".