Actor de Marvel fue elegido como el "hombre más sexy del 2021" por la revista 'People'

El actor, conocido por la serie "Friends", y las cintas "Ni idea", y "Ant-man", tomó el relevo de Michael B. Jordan, que se hizo con el título en 2020.

El actor Paul Rudd se ha convertido en el "hombre vivo más sexy de 2021", según la revista People.

El intérprete de 52 años, que da vida a 'Ant-Man', ha sido elegido por la publicación por su "humildad junto con esos hermosos ojos verdes y una sonrisa fácil". "Esa es exactamente la razón por la que el público se ha enamorado de Rudd a lo largo de los años", señaló la revista.

El anuncio de este galardón se hizo la noche del martes en el programa 'The Late Show de Steven Colbert', donde estuvo invitado el actor, quien tuvo que demostrar su sensualidad realizando varias pruebas.

"Tengo la conciencia suficiente como para saber que cuando la gente se entere de que me han nombrado esto, dirán: '¿Qué?'", declaró Rudd a People, que esta semana le dedica la portada.

"Esto no es falsa humildad. Hay mucha gente que debería tener este título antes que yo", dijo y bromeó: "Voy a disfrutar de este título. Quiero decir que voy a aprovecharme mucho. Voy a apropiarme de esto. No voy a tratar de ser como 'Oh, soy tan modesto'. De hecho, estoy haciendo tarjetas de visita con mi nuevo título. Pero todos mis amigos me destruirán y espero que lo hagan. Y por eso son mis amigos", ha bromeado".

Antes de ser "Ant-Man", el más diminuto de los superhéroes de Marvel junto con Thw Wasp, el actor se hizo popular gracias a su participación en la serie "Friends" y las películas "Ni idea" (Clueless), "Virgen a los 40", "Bienvenido a los 40" y "Ligeramente embarazada".

Paul lleva 18 años casado con Julie Yaeger, de 53 años, con quien tiene dos hijos, Jack, de 17 años, y Darby, de 12.

Yaeger fue a la única a la que le dijo que había recibido esta distinción por parte de People. "Estaba estupefacta", comentó el actor y añadió: "Pero sabes, fue muy dulce al respecto. Después de algunas risitas y conmoción, dijo 'Oh, lo hicieron bien'. Y eso fue muy dulce".