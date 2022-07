"Si Jorge no va...": La advertencia de Belén Soto a Zabaleta al no confirmar asistencia a su boda

La influencer conversó en un live de Instagram con Francisco Saavedra, donde detalló cómo va la organización de su matrimonio con el modelo Branko Bacovich.

En enero de este año, Belén Soto anunció que se casará con el modelo Branko Bacovich, tras cinco años de relación. La propuesta de matrimonio se dio en medio de las vacaciones de la pareja en República Dominicana.

Si bien la joven influencer se encuentra inmersa en una serie de proyectos, también ha tenido que dejar tiempo para organizar su boda , la que en medio de sus viajes ha debido preparar.

Así se lo comentó a Francisco Saavedra en un live de Instagram, donde también habló de otros temas relacionados al matrimonio, como por ejemplo, los invitados.

"Tenemos ya la lista de invitados, tenemos la gente. Tenemos ya el lugar donde va a ser", expresó la influencer, precisando que está todo "más o menos" organizado.

Sobre la ceremonia, mencionó que será “algo super chiquitito, es algo muy íntimo con la gente más cercana".

En este contexto, dijo que entre los invitados estaban el mismo Pancho Saavedra, Mane Swett y Jorge Zabaleta, estos últimos dos, con quienes compartió pantallla en la teleserie de Canal 13, "Papi Ricky".

Advertencia a Zabeleta

La actriz bromeó con el hecho de que muchas personas le han dicho que es el actor quien debería entregarla en el altar, a lo que Saavedra le contestó: "Yo encuentro que Jorge y la Mane te deberían entregar".

"Mira, la Mane está más que confirmada para el matrimonio, Jorge, yo les digo acá en este live, no me ha confirmado (…) si Jorge no va, yo no me caso ", expresó Soto, según consignó La Cuarta.

En tanto, Pancho Saavedra respondió: "Encuentro perfecto que no se lo hayas mandado a decir con nadie (…) hazte cargo de tu hija que se casa", haciendo alusión a la relación que ambos tenían en la recordada teleserie.