"El agente topo" se queda a las puertas de la gloria dorada en los Premios Oscar 2021

La película dirigida por Maite Alberdi y protagonizada por Sergio Chamy no pudo alzar la estatuilla dorada como Mejor Documental.

"El agente topo" no pudo alzar el premio Oscar 2021 a Mejor Documental.

La película chilena, dirigida por Maite Alberdi, competía con "Collective", "Crip Camp: A disability revolution" y "Time", además de la ganadora "Mi maestro el pulpo".

La película protagonizada por el entrañable Sergio Chamy, de 87 años, se sumó así a las otras dos victorias que ha tenido un título chileno en la historia de los Premios Oscar. En 2016, "Historia de un oso" se quedó con la estatuilla dorada a Mejor Cortometraje Animado y "Una mujer fantástica" se consagró como Mejor Película Internacional en 2018.

"El agente topo" muestra a don Sergio, en ese entonces de 83 años, que es contratado por un ex funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile y dueño de una agencia de investigación privada para una curiosa misión: adentrarse de incógnito en una casa de reposo donde vive la madre de una de sus clientas para ver cuál es el trato que recibe en ese lugar de retiro.

El protagonista, que nunca ha trabajado como detective, llega al hogar bajo la coartada de ser un nuevo residente para asumir su rol como agente topo y terminará por mostrar un mundo tan íntimo como resistido para la sociedad, donde el abandono y la soledad parecen ser sus características más relevantes.

Tras su estreno en distintas plataformas de streaming —actualmente es parte del catálogo de Netflix para Latinoamérica—, Sergio Chamy se alzó como una celebridad local, en parte, por la inmensa humanidad que registró de sí mismo en "El agente topo".

El 22 de febrero se creó un perfil de Instagram, con más de 104 mil seguidores, y en la previa de los Premios Oscar contó que por primera vez viajaría en avión y también por primera vez fuera de Chile.

"Les cuento que me propusieron una nueva misión y no saben todas las vueltas que le di. No me decidía pero pensé en la forma en que la gente habla de las personas mayores. Siempre pensando en las enfermedades, en el final de la vida... Y me di cuenta que la clave es buscar nuevos comienzos y no pensar en lo que se acaba", escribió antes de volar a Estados Unidos.

Y añadió: "Hoy a mis 87 años parto en mi primer viaje y voy a Los Angeles, a representar a 'El Agente Topo' en los premios Oscar. Quiero representar a los que saben que en esta etapa podemos empezar de nuevo y que nunca es tarde para nada. ¡Y a los que no lo creen, para motivarlos!".