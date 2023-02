"Agradezca que soy una dama": la aplaudida respuesta de carabinera tras críticas por tener TikTok

La funcionaria policial no pasó por alto un comentario de un usuario que la criticó por usar la red social, usando uniforme de Carabineros.

TikTok es la plartaforma favorita para hacer viral un montón de videos que luego llegan a otras redes sociales, como Facebook, Instagram o Twitter. Uno de los últimos y que ha tenido bastante repercusión en nuestro país es el de una carabinera que decidió responderle a un usuario que la criticó por tener una cuenta de TikTok, siendo funcionaria policial.

"De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una institución seria, con razón así nadie los respeta", le escribió un seguidor que se identificó como Alejandro Manuel Riv.

Frente a este comentario, la cabo primero Catherine Apablaza se pronunció y respondió para dejar en claro que el hecho de ser funcionaria de Carabineros no es un impedimento para tener redes sociales.

"Don Alejandro, le voy a contestar como la cabo primero Apablaza, porque si le contesto como Catherine no creo que le guste, pero voy destacar este comentario porque por personas como don Alejandro es que a veces la gente ve lo que quiere ver", comenzó diciendo la uniformada.

Tras esto, se explayó y puso de ejemplo la crítica que recibió. "Él me dice que por ser carabinero no puedo tener una red social y que por el hecho de tenerla la gente no nos respeta", expresó.

"Don Alejandro... ¿Usted sabe qué es la encuesta Cadem? ¿Sabe que mida la opinión pública? Porque si no lo sabe, yo le voy a explicar que la encuesta Cadem, en diciembre, mostraba que Carabineros de Chile sumó cinco puntitos más, llegando al 78%, el más alto en los últimos seis años. ¿Y usted viene a decir que no nos respetan?", añadió.

Y luego aclaró: "Siempre he sido una convencida de que somos miles, una institución conformada por 60 mil carabineros y hacemos las cosas con vocación de servicio. Así que no nos venga a decir que no nos respetan. Y si tenemos redes sociales es para dar a conocer nuestra labor, lo que nosotros hacemos".

Finalmente, la cabo primero aclaró que que ella no se ha ganado el cariño de la gente "por mi cara bonita ni mi cuerpo perfecto, me lo he ganado por cómo soy y eso a la gente le encanta. Yo no voy a dejar mi red social porque a usted no le gusta".

Cabe mencionar que el video, hasta la publicación de esta nota, cuenta con 682 mil reproducciones.