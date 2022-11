Álvaro Gómez contó que fue arrestado por insólito hecho en pandemia: "Me esposaron y fue vergonzoso"

El actor fue el nuevo invitado al programa 'Juego textual', donde contó detalles de dónde y por qué fue detenido.

La noche de este lunes en "Juego textual", las panelistas del programa, conducidas por Sergio Lagos, tuvieron como invitado estelar al actor Álvaro Gómez, conocido por roles en teleseries como "Pacto de sangre", "Las Vega's", "Martín Rivas" y "Amanda".

En la primera sección de la noche, 'Campo minado', Begoña tomó la palabra y le preguntó al público por qué fue detenido Álvaro en 2020 , a lo que el 93% respondió que fue por conducir su moto sin patente.

Y así fue. En detalle, el actor contó que iba en su moto a trabajar al teatro cuando lo detuvo un carabinero, y justo él llevaba guardada la patente debajo del asiento, porque se le había caído.

"Me tocó un cabo bastante desagradable. Iba yo por Pío Nono camino al teatro San Ginés porque tenía ensayo general de una obra, e iba en mi moto y me para un carabinero y yo llevaba la patente debajo del asiento", comenzó contando.

Y agregó en tono de broma: "Lo que pasa es que la patente se me había caído, en la calle anterior, pero tú sabes que el criterio de nuestros amigos carabineros está bastante perturbado".

En este sentido, comentó que todo se convirtió en un show y le molestó que la exposición a la que lo sometió al carabinero. "Empezó a parar el tránsito, me dejó en una esquina, la gente me empezó a pedir fotos y yo estaba pa la cagá", relató.

"Y de repente llega mi productor del teatro a pedirle al carabinero que me dejara ir y no resultó. Yo siento que el carabinero sintió que 'oh mira arrestemos a este otro, al chichecito'", precisó.

Luego, el actor explicó que estaba consciente que su acción no era una infracción, sino un delito, por lo que fue detenido y llevado a la comisaría.

"Hasta ese minuto no iba con esposas. Me llevaron a la comisaría, entré. Me llevaron a constatar daños y ahí me esposaron, y eso fue vergonzoso porque me hicieron caminar esposado, llegar al SAMU esposado y cuando iba entrando la gente me abrazaba y se tomaba fotos conmigo. Cuando caché que ponerme pesado no iba a funcionar, empecé a posar", relató.

Finalmente, comentó que "yo manejo ahora con licencia, como corresponde, pero en ese momento la moto era relativamente nueva y no había sacado la licencia".

Canal 13 - Álvaro Gómez en 'Juego textual'