Álvaro Rudolphy contó que se convirtió en padre de su primera hija a los 46 años

El actor se refirió a la relación que tiene con sus hijos, de 11 y 9 años, en una nueva edición de "Socios de la parilla". "Son energía pura. Son lo mejor. Son exquisitos, los amo", afirmó.

La noche de este jueves, se emitió el quinto capítulo de "Socios de la parrilla". Los reconocidos actores de la escena nacional, Álvaro Rudolphy y Fernando Larraín llegaron al quincho de Canal 13 para conversar con sus anfitriones, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Los intérpretes contaron diversas anécdotas de la amistad que mantienen hace años y parte de sus vidas privadas.

Álvaro Rudolphy compartió su experencia con la paternidad al convertirse en padre de su primera hija a los 46 años.

Todo comenzó cuando los invitados estaban participando de la sección "Se dice de mí", donde fue consultado sobre si es verdad que a él le pidieron matrimonio.

Entre risas, el actor reconoció que no y que se trata de una broma que le hizo a su pareja. "No, eso dije yo una vez, pero no, no es así. Yo le pedí a la Cata (su esposa). Lo dije en una entrevista para molestarla a ella. Pero yo pedí matrimonio", contestó.

El actor lleva 14 años de matrimonio y tiene dos hijos, Eloísa y Diego.

"Me casé a los 44 años. Estuve ensayando antes un poco. Mi primera hija fue a los 46 y el otro a los 48 años. Tienen 11 y 9 años", contó.

Sobre la paternidad, el actor comentó que tiene una muy buena relación con ellos. "Son energía pura. Son lo mejor. Son exquisitos, los amo", afirmó.

El intérprete aseguró que ellos entienden su trabajo a pesar de su corta edad.

"Sí, ellos son chicos pero ya cachan. Al principio no se daban cuenta. Diego me veía en la tele y no entendía que yo estuviera ahí y estuviera acá. Le pasaba como una disociación mental. Después ya lo asimilaron, se acostumbraron", contó.

"Ahora incluso insisten y me dicen: 'pucha papá, tienes que seguir actuando.¿Por qué no haces más teleseries?'. Bueno, eso es otro tema", indicó.

Finalmente, el actor reveló que "si me hubiese casado más joven, y te aseguro que no habría sido lo mismo. También hay un tema que uno ya vivió".