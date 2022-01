Andrew Garfield y Tobey Maguire fueron de incógnito juntos al estreno de Spider-Man: No Way Home

Ambos actores asistieron a la sala de cine con lentes, gorro y mascarilla para pasar desapercibidos.

Andrew Garfield, en conversación con Entertainment Tonight sobre la película Tick... Tick... Boom!, relató cómo fue volver a ocupar el traje de Spider-Man y la reunión con los otros Peter Parker de Tom Holland y Tobey Maguire en Spider-Man: No Way Home.

Según relata Garfield, durante el rodaje pudo conocer mejor a su "héroe" de la infancia (Tobey) y al más reciente arácnido (Tom), a quien ve como su hermano pequeño.

Es más, su relación llegó a tal punto que juntos planearon ver el estreno de incognitos en una sala de cine pública.

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Marvel Lee También > Spider-Man: No Way Home rompe récords en pandemia y recauda mil millones de dólares en taquilla

De acuerdo al intérprete, ingresó sigilosamente a la sala ocultándose solo bajo un gorro y una mascarilla. “Tobey y yo llegamos al teatro de cine juntos y nadie se dio cuenta de que estábamos allí. Fue una experiencia realmente hermosa que vamos a compartir juntos (...) todavía no puedo creer que haya pasado”, narró.

Andrew Garfield "el hermano del medio"

El intérprete hizo especial énfasis en la "hermandad de Spider-Mans" que se generó durante el rodaje y en la misma trama de la película. Es más, asumió que compartía con Maguire una especie de rol de "maestros" de Tom Holland.

“Éramos las únicas dos personas en todo el universo que realmente podían entender completamente por lo que estaba pasando este joven Peter, y eso también era muy importante para nosotros, porque de eso se trataba, del personaje de Tom. Solo estábamos allí para brindar apoyo y divertirnos mucho y fue muy malditamente divertido”, comentó.

“El hecho de que llegué a usar el traje junto a mi héroe de Spider-Man, Tobey Maguire, y el brillante, increíblemente talentoso, sincero, dulce, bueno, divertido y perfecto Spider-Man de Tom Holland conmigo como el hermano del medio me dejó feliz. Era yo, mi asombro por mi hermano mayor y las ganas de proteger a mi hermanito”, explicó.

¿Volverá el Sorprendente Hombre Araña?

Durante la entrevista, se le preguntó al actor sobre un posible regreso a interpretar a Peter Parker en la saga de "El Sorprendente Hombre Araña", la trilogía que fue cancelada y que dio paso al Spider-Man del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), a lo que el actor comentó entre risas "nunca digas nunca".

“Estoy abierto a la opción, y mucho, pero tendría que ser muy, muy especial. Muy, muy significativo, divertido y alegre, como lo fue hacer No Way Home“, compartió. “Spider-Man es un personaje que siempre va a ser muy significativo y hermoso para mí y si me llaman, volveré”, compartió.