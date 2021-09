Angelina Jolie dice que peleó con Brad Pitt por Harvey Weinstein

La reconocida actriz comentó que su ex esposo continuó trabajando con el violador a pesar de saber que él la había atacado.

La actriz Angelina Jolie dijo que había peleado con Brad Pitt en su momento debido a los trabajos de él con Harvey Weinstein, a pesar de que ella le había confesado que intentó abusar de ella .

En una entrevista con The Guardian, la reconocida actriz, directora de cine y activista de cine confesó que trabajó con Weinstein cuando tenía 21 años en la película "Jugando con el corazón" (1998), pero logró escapar del abusador.

Jolie detalló que tras su experiencia con Weinstein, evitó trabajar con él y advirtió a otros hombres y mujeres de resguardarse del productor.

"Si sales de la habitación, crees que lo intentó (agredir sexualmente) pero no lo hizo, ¿verdad? Lo cierto es que el intento y la experiencia del intento es una agresión", comentó.

Weinstein fue imputado en 2018 por cargos de acoso, abuso sexual y violación a varias mujeres, muchas de ellas de la industria del cine estadounidense.

"Me pidieron que hiciera "El Aviador" (The Aviator), pero dije que no porque (Weinstein) estaba involucrado. Nunca volví a asociarme ni a trabajar con él. Fue difícil para mí cuando Brad lo hizo", dijo Jolie.

"Peleamos por eso. Por supuesto que dolió", añadió, pero el actor siguió estando feliz de poder trabajar con el productor a pesar de que su ex esposa le había contado el abuso del que había víctima.

Posteriormente Pitt protagonizó la película "Bastardos sin gloria" (2009) de Quentin Tarantino, película que fue co-producida por la Compañía de Weinstein. Además, el actor le pidió al imputado por violación que produjera su película "Mátalos suavemente" (Killing Them Softly) en 2012.