Anime y terror: las películas más buscadas por los chilenos en Google este 2021

La animación y el suspenso se toman los títulos más googleados este año.

El Año en Búsquedas. Así se llama el ranking anual de Google, donde devela lo más consultado por sus usuarios en el año que se va.

Para este 2021, los chilenos hicieron tendencia una película animada hecha en Japón, que por pandemia —y tal vez desidia de las distribuidoras de cine—, no llegó a las salas del país.

Nos referimos a Kimetsu No Yaiba (Demon Slayer), la historia que gira en torno a Tanjiro Kamado y su hermana Nezuko. El título estrenó su primera película este año, Kimetsu no Yaiba the Movie: Mugen Train, la que tuvo un éxito rotundo en Japón.

Impulsado por su escasa disponibilidad, no sería de extrañar que los miles de fans de la saga en Chile acudieron a Google para poder mirar la cinta, secuela directa de la primera temporada del anime disponible en plataformas como Netflix y Crunchyroll.

Pero no fue la única producción animada en el ranking de las películas más googleadas por los chilenos en 2021, destacan también como Luca y Vivo.

El terror y suspenso es un género que parece gustar el chileno, ya que El Conjuro 3, Corre y Te Veo también destacan en el listado.

A continuación el listado completo de las películas más googleadas por los chilenos este 2021: